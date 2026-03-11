Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέος 48ωρος αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία) την Παρασκευή (13/3) λόγω των εργασιών για τον Flyover και την κατεδάφιση της γέφυρας του Αγίου Παύλου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του νέου προσωρινού κλάδου θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και των λοιπών δρόμων του κέντρου πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων συνιστάται η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου - Εγνατία - Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Εξάλλου, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα τού Σαββάτου (14/3) και προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

Επίσης, από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (13/3)) έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής (15/3) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών Κατσιμίδη (από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή), Γ' Σεπτεμβρίου (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία), Εθνικής Αμύνης (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία), Ανθέων (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ' όλο το μήκος της), Ελ. Βενιζέλου (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ' όλο το μήκος της), όπως επίσης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου (δήμος Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ' όλο το μήκος της).

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ενώ ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «FERTO»

11:29ΕΥ ΖΗΝ

8 τροφές που πραγματικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό — Οι παγίδες του μάρκετινγκ στη διατροφή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ομφαλοκήλη: Σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία!

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα στοχοποιήσει τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 67χρονης –Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ