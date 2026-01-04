FIR Αθηνών - Ο ΟΤΕ ξεκαθαρίζει: Δεν εντοπίστηκε κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Ο ΟΤΕ σε νέα ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε με τη λειτουργία των αεροδρομίων στο FIR Αθηνών, αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν όλοι οι έλεγχοι.

«Ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.