«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής»

Για «κακόβουλη ενέργεια κατά 99%» κάνει λόγο ο Θοδωρής Γιαμτσίδης, ένας από τους πλέον έμπειρους ραδιοερασιτέχνες της χώρας και μέλος της ομάδας DX PLUS Hellenic Radio Amateur Group, σχολιάζοντας τις παρεμβολές που προκάλεσαν προβλήματα στις επικοινωνίες των αεροδρομίων.

Όπως υπογραμμίζει στο Newsbomb, «πρόκειται ουσιαστικά για επίθεση», καθώς τέτοιου είδους φαινόμενα δεν μπορούν να προκύψουν τυχαία ή να οφείλονται σε συμβατική τεχνική αστοχία. Ο κ. Γιαμτσίδης εξηγεί ότι το αεροσκάφος της ΥΠΑ αυτή την ώρα προβαίνει σε ραδιογωνιομέτρηση προκειμένου να συμβάλει, παράλληλα με τους τεχνικούς που μετέβησαν στους σταθμούς, στον εντοπισμό της πηγής της παρεμβολής.

«Το κρίσιμο ζήτημα είναι από πού προέρχεται. Όταν μια κεραία εκπέμπει ραδιοκύματα, δύο είναι οι πιθανότητες: είτε υπάρχει βλάβη στον πομπό, είτε παρεμβάλλεται άλλος πομπός με ισχυρότερο σήμα, που καλύπτει τα πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν ο άγνωστος πομπός στοχεύσει την κεντρική κεραία της Αττικής που διανέμει το σήμα σε όλους τους αναμεταδότες, η παρέμβαση μεταφέρεται αυτόματα σε ολόκληρο το δίκτυο.

«Αν το πρόβλημα εμφανιστεί σε περιφερειακό σταθμό, το φαινόμενο παραμένει τοπικό· εδώ όμως φαίνεται πως η παρεμβολή διασπείρεται σε όλο το σύστημα», εξηγεί.

«Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο – είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν υπάρχει προηγούμενο τόσο εκτεταμένου μπλοκαρίσματος στις τηλεπικοινωνίες», προσθέτει, σημειώνοντας ότι η πηγή φαίνεται να εντοπίζεται στον κεντρικό πομπό της Αττικής.

Όπως διευκρινίζει, εφόσον η παρεμβολή συνεχιστεί, θα εντοπιστεί με ακρίβεια «μέχρι και σε επίπεδο μέτρου», μέσω εξειδικευμένων τεχνικών.

«Αν όμως η εκπομπή σταματήσει χωρίς να εντοπιστεί ο πομπός, τότε μιλάμε για κάτι διαφορετικό – ίσως για έναν εντελώς άγνωστο μηχανισμό και για μια ενδεχόμενη ασύμμετρη απειλή», καταλήγει ο Θοδωρής Γιαμτσίδης.

