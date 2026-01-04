Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής σοβαρές δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόβλημα εντοπίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή «θορύβου» που, με βάση τις αρχικές ενδείξεις, προερχόταν από τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επηρέασε τις επικοινωνίες των πτήσεων.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε κανονική λειτουργία στις 17:00, ενώ στις 17:45 αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ.

Η ΥΠΑ τονίζει ότι σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του περιστατικού «διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων», σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές σε έκταση και μορφή, διερευνώνται ενδελεχώς από τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς της ΥΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταδότες επικοινωνίας.

Παράλληλα, πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ και τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και την εκπόνηση μέτρων πρόληψης για την αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.

