Στην Τουρκία οι περισσότερες πτήσεις όσο διαρκούσε το πρόβλημα με τον FIR Αθηνών

Κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς προβλήματος με τον FIR Αθηνών οι περισσότερες πτήσεις από και προς τη χώρα μας εξετράπησαν προς αεροδρόμια στη γειτονική Τουρκία.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σημειώνοντας πως το πρόβλημα αποκαθίσταται σιγά σιγά.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΜΜΕ:

Η αεροπορική κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί εν μέρει στην Ελλάδα, μετά από σημαντικές διαταραχές που επηρέασαν όλα τα αεροδρόμια της χώρας

Η διαταραχή επηρέασε αρχικά όλες τις πτήσεις από και προς τη χώρα

Η αιτία της διαταραχής δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο έχουν τεθεί σε εφαρμογή εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας, επιτρέποντας την αναχώρηση ορισμένων πτήσεων

? Air traffic has been partially restored in Greece after major disruptions affected all airports across the country



➡️ The disruption initially affected all flights to and from the country



➡️ The cause of the disruption has not been identified, however alternative… pic.twitter.com/64NZbAakGG — Anadolu English (@anadoluagency) January 4, 2026

Διαβάστε επίσης