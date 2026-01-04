Στην Τουρκία οι περισσότερες πτήσεις όσο διαρκούσε το πρόβλημα με τον FIR Αθηνών
Για εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας μιλούν οι Τούρκοι
Κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς προβλήματος με τον FIR Αθηνών οι περισσότερες πτήσεις από και προς τη χώρα μας εξετράπησαν προς αεροδρόμια στη γειτονική Τουρκία.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σημειώνοντας πως το πρόβλημα αποκαθίσταται σιγά σιγά.
Σύμφωνα με το τουρκικό ΜΜΕ:
Η αεροπορική κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί εν μέρει στην Ελλάδα, μετά από σημαντικές διαταραχές που επηρέασαν όλα τα αεροδρόμια της χώρας
Η διαταραχή επηρέασε αρχικά όλες τις πτήσεις από και προς τη χώρα
Η αιτία της διαταραχής δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο έχουν τεθεί σε εφαρμογή εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας, επιτρέποντας την αναχώρηση ορισμένων πτήσεων
