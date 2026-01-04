FIR Αθηνών: Στον αέρα αεροσκάφος της ΥΠΑ - Έλεγχος για παρεμβολές
Η αιτία του αεροπορικού χάους παραμένει άγνωστη
Mε τα αεροπορικά δρομολόγια σταδιακά να αποκαθίστανται αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας θα απογειωθεί, προκειμένου να ελέγξει τυχόν παρεμβολές που προκάλεσαν το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο.
Στο αεροσκάφος θα επιβαίνουν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στελέχη τόσο της ΥΠΑ, όσο και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με σκοπό να ελέγξουν αν υπάρχει πρόβλημα παρεμβολών ή επικοινωνιών μεταξύ πύργων ελέγχων και αεροδρομίων της χώρας.
Αναφορικά με τις αιτίες πρόκλησης του αεροπορικού χάους, πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ χαρακτηρίζουν ανακριβείς, χωρίς ωστόσο να διαψεύδουν, τις πληροφορίες για πρόβλημα στην κεραία στα Γεράνεια Όρη ή πιθανή κυβερνοεπίθεση, σημειώνοντας πως όλα είναι υπό διερεύνηση.