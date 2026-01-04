FIR Αθηνών: Στον αέρα αεροσκάφος της ΥΠΑ - Έλεγχος για παρεμβολές

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο "Ελ. Βενιζέλος" όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών

Mε τα αεροπορικά δρομολόγια σταδιακά να αποκαθίστανται αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας θα απογειωθεί, προκειμένου να ελέγξει τυχόν παρεμβολές που προκάλεσαν το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Στο αεροσκάφος θα επιβαίνουν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στελέχη τόσο της ΥΠΑ, όσο και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με σκοπό να ελέγξουν αν υπάρχει πρόβλημα παρεμβολών ή επικοινωνιών μεταξύ πύργων ελέγχων και αεροδρομίων της χώρας.

Αναφορικά με τις αιτίες πρόκλησης του αεροπορικού χάους, πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ χαρακτηρίζουν ανακριβείς, χωρίς ωστόσο να διαψεύδουν, τις πληροφορίες για πρόβλημα στην κεραία στα Γεράνεια Όρη ή πιθανή κυβερνοεπίθεση, σημειώνοντας πως όλα είναι υπό διερεύνηση.