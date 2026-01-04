Παράλυση στα ελληνικά αεροδρόμια - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

Σοβαρά προβλήματα επικρατούν σήμερα στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς η λειτουργία του FIR Αθηνών έχει επηρεαστεί από τεχνική βλάβη, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο, που δεν είχε καταγραφεί ξανά στα χρονικά και δεν προβλέπεται απόλυτα από τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται και να αναζητούν διευκρινίσεις για τα δικαιώματά τους.

Πότε δικαιούστε αποζημίωση

Στην Ελλάδα (και την ΕΕ), για ακυρωμένες ή καθυστερημένες πτήσεις (πάνω από 3 ώρες), δικαιούστε αποζημίωση 250€-600€ ανάλογα την απόσταση, εκτός εξαιρετικών συνθηκών, αλλά η εταιρεία μπορεί να τη μειώσει 50% αν προσφέρει εναλλακτική άφιξη εντός 3-4 ωρών, και δικαιούστε φροντίδα (γεύματα, διαμονή). Η αποζημίωση αφορά και άρνηση επιβίβασης και αλλαγή κατηγορίας θέσης.

Ποσά Αποζημίωσης

€250: Πτήσεις έως 1.500 χλμ..

€400: Ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. & άλλες πτήσεις 1.500-3.500 χλμ..

€600: Πτήσεις άνω των 3.500 χλμ..

Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις

Καθυστέρηση: Πάνω από 3 ώρες (ή 4 για μεγάλες πτήσεις) στην άφιξη, λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας.

Μείωση 50%: Αν η εταιρεία προσφέρει άλλη πτήση που φτάνει 2-4 ώρες μετά την αρχική ώρα, τότε η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί (π.χ. €125, €200).

Εξαιρετικές Συνθήκες: Δεν δίνεται αποζημίωση αν ο λόγος είναι λόγω καιρικών συνθηκών, απεργιών κ.λπ. (εκτός εταιρείας).

Δικαίωμα Φροντίδας

Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης/ακύρωσης, δικαιούστε:

Επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση.

Γεύματα, ποτά, τηλεφωνήματα (αναλόγως της αναμονής).

Διαμονή σε ξενοδοχείο & μεταφορά (αν χρειαστεί διανυκτέρευση).

Πώς να το διεκδικήσετε

Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για να δηλώσετε το πρόβλημα.

Αν δεν απαντήσουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ή να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένες εταιρείες αποζημίωσης.

