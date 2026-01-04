Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

Εκτός λειτουργίας το σύστημα προσέγγισης πτήσεων

Newsbomb

Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης
open.online
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο, το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας από αργά το βράδυ του Σαββάτου, λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα οργάνων προσέγγισης πτήσεων της ENAV, σε συνδυασμό με την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή.

Οι πρώτες καθυστερήσεις σημειώθηκαν ήδη από τις 18:00, ενώ μέσα σε λίγες ώρες το πρόβλημα επεκτάθηκε σχεδόν σε όλα τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα:

  • 34 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια,
  • 21 πτήσεις ακυρώθηκαν,
  • 8 πτήσεις επαναπρογραμματίστηκαν για σήμερα.

Συνολικά, 26 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν, ενώ άλλες έξι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από εναλλακτικά αεροδρόμια και επτά μεταφέρθηκαν χρονικά για σήμερα. Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στις πτήσεις.

Αποκαταστάθηκε η βλάβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα

Σε ανακοίνωσή της, η Sacbo, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ανέφερε ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

«Ενεργοποιήσαμε άμεσα το σχέδιο υποστήριξης των επιβατών, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, για όσους παρέμειναν στο αεροδρόμιο, καθώς και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις όσων επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να ταξιδέψουν μέσω άλλων αεροδρομίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χιλιάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο

Πολλοί ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα μέσα στο αεροδρόμιο, καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στο δάπεδο, ακόμη και πάνω στους ιμάντες παραλαβής αποσκευών. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέσεις σε άλλες πτήσεις, ενώ άλλες οργάνωσαν μεταφορές προς κοντινά αεροδρόμια.

Η Πολιτική Προστασία του Dalmine παρενέβη, προσφέροντας κρεβάτια εκστρατείας και βοήθεια, κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους που είχαν εγκλωβιστεί στον αερολιμένα.

Ο πρόεδρος της Sacbo, Τζοβάνι Σάνγκα, δήλωσε:

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους, η οποία επέτρεψε στο προσωπικό του αεροδρομίου να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πολιτική Προστασία του Dalmine για τη στήριξη. Βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με την ENAV, η οποία αποκατέστησε τη λειτουργία του συστήματος, επιτρέποντας από τα μεσάνυχτα τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στο FIR Αθηνών: Ξεκινούν και πάλι οι αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

15:36ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Προβλήματα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάνουμε υπομονή»

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος - Sold out και το ματς με την Καρδίτσα!

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Βεζένκοφ και Ουόκαπ ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο τέλος τον μαχητικό Άρη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Πόνταρε 30.000 δολάρια στην πτώση του Μαδούρο και έγινε πλούσιος

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Παράλυση στα ελληνικά αεροδρόμια - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τα εμπόδια στην επαναφορά στο FIR Αθηνών - Τι λέει η ΥΠΑ - Εξηγεί στο Newsbomb ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb: «Το πρόβλημα αφορά πιθανότατα τις ζεύξεις μεταξύ των διαφορετικών αναμεταδοτών» – Ανάλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για αεροδρόμια: «Ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ για το χάος στα αεροδρόμια: Εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις - Υπό διερεύνηση ακόμη η αιτία του προβλήματος

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Καρδίτσα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες, δουλεύουμε με ό,τι δεν χάλασε», λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb: «Το πρόβλημα αφορά πιθανότατα τις ζεύξεις μεταξύ των διαφορετικών αναμεταδοτών» – Ανάλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τα εμπόδια στην επαναφορά στο FIR Αθηνών - Τι λέει η ΥΠΑ - Εξηγεί στο Newsbomb ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Παράλυση στα ελληνικά αεροδρόμια - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Πόνταρε 30.000 δολάρια στην πτώση του Μαδούρο και έγινε πλούσιος

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας: Για ώρες δεν γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις - Τι συμβαίνει με έναν «περίεργο θόρυβο» στις συχνότητες

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο λόγος που ο Μαδούρο εμφανίζεται πάντα με διαφορετικά ρούχα μετά τη σύλληψη

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ