Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο, το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας από αργά το βράδυ του Σαββάτου, λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα οργάνων προσέγγισης πτήσεων της ENAV, σε συνδυασμό με την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή.

Οι πρώτες καθυστερήσεις σημειώθηκαν ήδη από τις 18:00, ενώ μέσα σε λίγες ώρες το πρόβλημα επεκτάθηκε σχεδόν σε όλα τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα:

34 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια,

21 πτήσεις ακυρώθηκαν,

8 πτήσεις επαναπρογραμματίστηκαν για σήμερα.

Συνολικά, 26 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν, ενώ άλλες έξι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από εναλλακτικά αεροδρόμια και επτά μεταφέρθηκαν χρονικά για σήμερα. Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στις πτήσεις.

Αποκαταστάθηκε η βλάβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα

Σε ανακοίνωσή της, η Sacbo, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ανέφερε ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

«Ενεργοποιήσαμε άμεσα το σχέδιο υποστήριξης των επιβατών, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, για όσους παρέμειναν στο αεροδρόμιο, καθώς και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις όσων επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να ταξιδέψουν μέσω άλλων αεροδρομίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χιλιάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο

Πολλοί ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα μέσα στο αεροδρόμιο, καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στο δάπεδο, ακόμη και πάνω στους ιμάντες παραλαβής αποσκευών. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέσεις σε άλλες πτήσεις, ενώ άλλες οργάνωσαν μεταφορές προς κοντινά αεροδρόμια.

Η Πολιτική Προστασία του Dalmine παρενέβη, προσφέροντας κρεβάτια εκστρατείας και βοήθεια, κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους που είχαν εγκλωβιστεί στον αερολιμένα.

Ο πρόεδρος της Sacbo, Τζοβάνι Σάνγκα, δήλωσε:

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους, η οποία επέτρεψε στο προσωπικό του αεροδρομίου να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πολιτική Προστασία του Dalmine για τη στήριξη. Βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με την ENAV, η οποία αποκατέστησε τη λειτουργία του συστήματος, επιτρέποντας από τα μεσάνυχτα τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα».