Τα εμπόδια στην επαναφορά στο FIR - Εξηγεί στο Newsbomb ο πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο "Ελ. Βενιζέλος" όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών.

Σε φάση σταδιακής επαναφοράς βρίσκεται η λειτουργία του FIR Αθηνών, μετά το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Νewsbomb ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, παρότι υπάρχει πρόοδος, η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα δεν είναι άμεση και εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τον συντονισμό των αεροπορικών εταιρειών.

«Θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός των πτήσεων, κυρίως από τις αεροπορικές εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επανεκκίνηση της κυκλοφορίας γίνεται με προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών.

Όπως επεσήμανε, ακόμη κι αν τα συστήματα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία, απαιτείται χρόνος για να αποσυμφορηθεί το πρόγραμμα των πτήσεων και να αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια.

«Οι επόμενες ώρες θα δείξουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα στον ελληνικό εναέριο χώρο παρακολουθείται συνεχώς.

Κυβερνητικές πηγές για αεροδρόμια: «Ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

Με δυσεπίλυτο σταυρόλεξο μοιάζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον FIR Αθηνών.

Σε μια πρώτη αντίδραση κυβερνητικές πηγές ανέφεραν: «Επισημαίνεται πως από την ανακοίνωση της ΥΠΑ είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

Υπενθυμίζεται ότι μετά το χάος που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη λογική της συνεχούς ενημέρωσης εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ.

FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες», λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Νωρίτερα, μιλώντας στο Νewsbomb, ο Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ισχύουν οι πληροφορίες περί πλήρους επαναφοράς των συστημάτων μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες, ο κ. Ψαρός σημείωσε:

«Αυτό ακόμα είναι αμφίβολο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε με ό,τι δεν χάλασε. Έχει ξεκινήσει ελαφρώς να υπάρχει κάποια κυκλοφορία, σταδιακά ξεκινούν κάποιες αναχωρήσεις από το “Ελευθέριος Βενιζέλος”, αλλά θα δούμε πώς θα κλείσει αυτό το πράγμα. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την αποκατάσταση, πολύ».

Σταδιακή επανεκκίνηση

Όπως εξηγεί, η διαχείριση της κατάστασης γίνεται με τα εναπομείναντα λειτουργικά συστήματα, γεγονός που επιτρέπει μόνο περιορισμένη και σταδιακή επανεκκίνηση της εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δοθεί ασφαλής πρόβλεψη για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία.

Σε ερώτηση για το αν επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο πρόεδρος των ελεγκτών διευκρίνισε:

«Όχι. Εγώ βρίσκομαι στο παλιό ελληνικό, στην προσέγγιση Αθηνών. Εκεί θα φανεί σε λίγο».

Άγνωστη ακόμη η αιτία του προβλήματος

Τέλος, ο κ. Ψαρός ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής η αιτία του τεχνικού προβλήματος παραμένει άγνωστη, τονίζοντας: «Όχι, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί».

Το περιστατικό εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις και αναστάτωση στις πτήσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.

Η ανάρτηση της Ένωσης Ελεγκτών

Σε νέα ανάρτηση η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει αναχωρήσεις και ξεκινούν και οι αφίξεις.

Η στιγμή που ανακοινώνεται το πρόβλημα από τα μεγάφωνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:

