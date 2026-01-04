Σοβαρή διακοπή στο FIR Αθηνών: Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις - Τι συνέβη

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες έχει προκαλέσει δυσκολίες στις προσγειώσεις και απογειώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) χειρίζεται την κατάσταση, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για την αποκατάστασή της. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, το ζήτημα αφορά όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο και όχι μόνο το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον κύριο Κώστα Κλουφέτο, εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει:

«Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί κάνει αδύνατες τις προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια», είπε ο κ. Κλουφέτος. «Υπάρχει θέμα με τις ραδιοσυχνότητες, δηλαδή με την επικοινωνία της εναέριας κυκλοφορίας. Το ψάχνουμε μαζί με τον ΟΤΕ μέχρι να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η χωρητικότητα έχει μειωθεί στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται πολύ λιγότερα αεροσκάφη και πτήσεις».

Ο ίδιος συνέχισε: «Έχει εκδοθεί αεροπορική οδηγία που ενημερώνει για αυτό το πρόβλημα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το πρόβλημα αφορά όλες τις πτήσεις που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ελλάδα, όχι μόνο το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Ο κ. Κλουφέτος τόνισε επίσης: «Συνεχίζουμε τις έρευνες και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό».

Η ΥΠΑ προτρέπει επιβάτες και εταιρείες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να μην βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή πανικός.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω εκπροσώπου ανέφερε στο Newsbomb: «Λόγω τεχνικού ζητήματος στις ραδιοσυχνότητες, οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις διεξάγονται με περιορισμένη χωρητικότητα. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε συνεργασία με την ΥΠΑ, και θα ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή».