Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας: Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Χάος επικρατεί από το πρωί της Κυριακής (04/01) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, καθώς σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες έχει καθηλώσει πτήσεις και ταλαιπωρεί χιλιάδες επιβάτες.

Σε νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ αναφέρονται τα εξής:

Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργο Βαγενά, που μίλησε στο Newsbomb, έγκειται στο πρωτοφανές γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί κάποιος περίεργος θόρυβος στις συχνότητες των αεροπλάνων, που εκπέμπονται από σταθμούς που βρίσκονται σε βουνά όπως ο Υμηττός και το Πήλιο.

Αυτήν τη στιγμή, Υπηρεσία επιτρέπει την αποδέσμευση 35 πτήσεων την ώρα, ενώ οι πτήσεις του εξωτερικού που εισέρχονται στο FIR Αθηνών δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Ήδη ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία κάποιες εναλλακτικές συχνότητες, περιορισμένου όμως βεληνεκούς, για την επικοινωνία στην αεροναυτιλία.

Λόγω του «μπλακ άουτ» που καταγράφεται, πραγματοποιείται εκτροπή όλων των πτήσεων σε γειτονικά αεροδρόμια. Μέχρι στιγμής, εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα, ενώ ωρίτερα, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Σαουνάτσος, που μίλησε στο Newsbomb, ανέφερε ότι οι 35 πτήσεις που έχουν καθηλωθεί στο αεροδρόμιο λόγω του προβλήματος με τις συχνότητες, σταδιακά το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποδεσμεύονται προκειμένου να ολοκληρωθούν κανονικά.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έσπευσε να ενημερώσει ότι «το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας ούτε επηρεάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν δικό τους σύστημα επικοινωνιών για τα εναέρια μέσα», ενώ οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες Αρχές εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης.

«Το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, δεν υπάρχουν νεότερα για αφίξεις»

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, σε νεότερη ενημέρωση, αναφέρει ότι «το πρόβλημα συνεχίζεται, δεν έχει επιλυθεί», σημειώνοντας επιπλέον ότι «έχουν αρχίσει λίγες αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας, με σκοπό την αποσυμφόρησή του, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν νεότερα για αφίξεις».

Η στιγμή που ανακοινώνεται το πρόβλημα από τα μεγάφωνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:

«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας», τονίζουν από το Πεντάγωνο

