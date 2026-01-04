Τα περιφερειακά αεροδρόμια ανακοινώνουν καθυστερήσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στα αεροδρόμια όλης της χώρας μετά το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε στο FIR Αθηνών λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στα Χανιά, για παράδειγμα, δύο πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Αθήνα εμφανίζουν καθυστέρηση. Πρόκειται για την πτήση της Aegean Airlines για Αθήνα στις 11:20 και την πτήση της Sky Express για Αθήνα στις 12:15.

Αντίστοιχα, καθυστέρηση παρουσιάζει και η άφιξη της πτήσης της Sky Express από Αθήνα προς Χανιά.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η δυσλειτουργία στις επικοινωνίες καθιστά αδύνατη την ασφαλή διαχείριση των πτήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητας και των πτήσεων στο FIR Αθηνών.

