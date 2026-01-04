«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας», τονίζουν από το Πεντάγωνο

Σημαντικό πρόβλημα, το οποίο καθιστά αδύνατες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις των αεροπλάνων στα ελληνικά αεροδρόμια, παρατηρείται στο FIR Αθηνών από το πρωί της Κυριακής (04/01) κι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας ούτε επηρεάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν δικό τους σύστημα επικοινωνιών για τα εναέρια μέσα», τονίζεται από το Πεντάγωνο.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις από και προς την Ελλάδα, τόσο στο Διεθνή Αερολιμένα της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της επικράτειας, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν τους επιβάτες για καθυστερήσεις.

Λόγω του «μπλακ άουτ» που καταγράφεται, πραγματοποιείται εκτροπή όλων των πτήσεων σε γειτονικά αεροδρόμια. Μέχρι στιγμής, εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.