FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες», λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Με γόρδιο δεσμό μοιάζει το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που έχει επηρεάσει τις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, με την πλήρη επαναφορά των συστημάτων στα ελληνικά αεροδρόμια να παραμένει αβέβαιη.

Μιλώντας στο Νewsbomb, ο Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ξεκαθαρίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ισχύουν οι πληροφορίες περί πλήρους επαναφοράς των συστημάτων μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες, ο κ. Ψαρός σημείωσε:

«Αυτό ακόμα είναι αμφίβολο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε με ό,τι δεν χάλασε. Έχει ξεκινήσει ελαφρώς να υπάρχει κάποια κυκλοφορία, σταδιακά ξεκινούν κάποιες αναχωρήσεις από το “Ελευθέριος Βενιζέλος”, αλλά θα δούμε πώς θα κλείσει αυτό το πράγμα. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την αποκατάσταση, πολύ».

Σταδιακή επανεκκίνηση

Όπως εξηγεί, η διαχείριση της κατάστασης γίνεται με τα εναπομείναντα λειτουργικά συστήματα, γεγονός που επιτρέπει μόνο περιορισμένη και σταδιακή επανεκκίνηση της εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δοθεί ασφαλής πρόβλεψη για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία.

Σε ερώτηση για το αν επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο πρόεδρος των ελεγκτών διευκρίνισε:

«Όχι. Εγώ βρίσκομαι στο παλιό ελληνικό, στην προσέγγιση Αθηνών. Εκεί θα φανεί σε λίγο».

Άγνωστη ακόμη η αιτία του προβλήματος

Τέλος, ο κ. Ψαρός ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής η αιτία του τεχνικού προβλήματος παραμένει άγνωστη, τονίζοντας: «Όχι, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί».

Το περιστατικό εξακολουθεί να προκαλεί καθυστερήσεις και αναστάτωση στις πτήσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.

Η ανάρτηση της Ένωσης Ελεγκτών

Νωρίτερα, το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει χάος από το πρωί της Κυριακής (04/01) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, σχολίασε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους μέσω social media το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες έχει καθηλώσει πτήσεις και ταλαιπωρεί χιλιάδες επιβάτες δεν έχει επιλυθεί. Πάντως έχουν ξεκινήσει λίγες αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας με σκοπό την αποσυμφόρησή του αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τις αφίξεις.

Η στιγμή που ανακοινώνεται το πρόβλημα από τα μεγάφωνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:

