Κωνσταντέλλος για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων

Ο πιλότος και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλώντας στο Newsbomb αναλύει το τεχνικό ζήτημα που παρέλυσε τον ελληνικό εναέριο χώρο και δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης! 

Κωνσταντέλλος για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων
Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί το πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών.

Το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες έχει καθηλώσει πτήσεις και ταλαιπωρεί χιλιάδες επιβάτες με τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και εν ενεργεία πιλότο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, να περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική εικόνα στον αέρα και στα αεροδρόμια, εξηγώντας τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει και γιατί το περιστατικό αυτό δεν έχει προηγούμενο.

«Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς»

Αναφερόμενος στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο κύριος Κωνσταντέλλος ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για τη διάρκειά της: «Το πόσο μπορεί να κρατήσει δεν μπορούμε να το πούμε, προσωπικά δεν γνωρίζω το εύρος και την ένταση της ζημιάς».

Όπως εξηγεί, το επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων δεν καταρρέει, ωστόσο έχει υποβαθμιστεί σημαντικά: «Η Πολιτική Αεροπορία λειτουργεί με πολύ υψηλή βαθμίδα ασφαλείας. Οι πτήσεις δεν γίνονται ανασφαλείς, αλλά η ασφάλεια υποβαθμίζεται. Είναι σαν να κόβεται λίγο το ρεύμα σε ένα ασανσέρ: δεν πέφτεις, αλλά δεν λειτουργεί κανονικά».

Αεροδρόμιο - Ηράκλειο - Καζαντζάκης

Ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»

Ο κ. Κωνσταντέλλος εξηγεί ότι υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, τόσο τεχνολογικές όσο και επιχειρησιακές:

«Υπάρχουν συστήματα που αποτρέπουν την πιθανότητα σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος. Παράλληλα, οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να πετούν με διαδικασίες απώλειας επικοινωνιών. Τα συστήματα που υπάρχουν πάνω στο αεροσκάφος, όπως το TCAS, μαζί με αυτές τις διαδικασίες, κάνουν τη ζωή των πιλότων πιο δύσκολη, αλλά διατηρούν την ασφάλεια».

Και τονίζει: «Οι πτήσεις δεν γίνονται ανασφαλείς, σε καμία περίπτωση. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να υφίσταται».

Πώς κατέρρευσε ολόκληρο το σύστημα;

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στο σχεδιασμό των υποδομών: «Όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα επικοινωνιών, δεν βάζουμε όλα τα "αυγά σε ένα καλάθι". Τα διαχωρίζουμε ώστε μια βλάβη να επηρεάζει το 1/5 του συστήματος, όχι το σύνολο. Εδώ όμως φαίνεται ότι έπεσαν και τα 5/5».

Όπως λέει, πρόκειται για υποδομές παλαιάς τεχνολογίας: «Μιλάμε για ένα σύστημα επικοινωνιών της δεκαετίας του ’90, όχι για ένα σύγχρονο ή υπερσύγχρονο σύστημα».

Το ενδεχόμενο κακόβουλης παρέμβασης

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν αποκλείει κανένα σενάριο: «Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για αστοχία ή για κακόβουλη παρέμβαση, όπως κυβερνοεπίθεση. Αυτό πρέπει να το πουν κεντρικά: τι ακριβώς έγινε και πώς κατέρρευσε όλο το σύστημα».

«Η Ελλάδα πρώτη είδηση παγκοσμίως – αυτό δεν συμβαίνει σε ευρωπαϊκή χώρα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται για τη διεθνή εικόνα της χώρας: «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παίζει πρώτο θέμα στα παγκόσμια δίκτυα. Μετά τη Βενεζουέλα, δεύτερη είδηση είναι η Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί σε ευρωπαϊκή χώρα».

Και προσθέτει με προσωπική εμπειρία: «Τα τελευταία χρόνια πετάω σε χώρες υπό κατάρρευση, όπως η Καμπότζη, το Λάος, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο».

αεροπλάνο

Τα έσοδα από τα τέλη διέλευσης και οι ευθύνες

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρεται και στη διαχείριση των πόρων:

«Η χώρα εισπράττει πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τέλη διέλευσης. Αυτά τα χρήματα πρέπει να κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στον εκσυγχρονισμό των υποδομών».

Και καταλήγει: «Δεν είναι δυνατόν να έχουμε απαρχαιωμένες υποδομές. Το Υπουργείο Μεταφορών, η ΥΠΑ ως πάροχος εναέριας κυκλοφορίας και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ως εποπτεύουσα αρχή πρέπει να παρέμβουν άμεσα και συστηματικά. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον χρόνο να περνά».

Τι συμβαίνει με τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα για τις πτήσεις αυτή τη στιγμή: «Όσα αεροσκάφη είχαν πάρει άδεια πριν πέσει το σύστημα συνεχίζουν. Όσα θέλουν τώρα να εισέλθουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, οφείλουν να τον παρακάμψουν, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις εναέριο χώρο χωρίς αμφίδρομη επικοινωνία».

Για τις πτήσεις με προορισμό την Αθήνα: «Τα υπερατλαντικά εφαρμόζουν τη διαδικασία απώλειας επικοινωνίας. Αν φτάσουν νωρίτερα, μπαίνουν σε αναμονή πάνω από την Αθήνα. Αν φτάσουν αργότερα, εκτελούν απευθείας την προβλεπόμενη προσέγγιση και προσγείωση».

«Στο Ελευθέριος Βενιζέλος επικρατεί χάος»

Η εικόνα στο έδαφος είναι εξίσου ανησυχητική: «Το σύστημα έχει γονατίσει. Οι επιβάτες ταλαιπωρούνται. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται πανικός, ο ένας πάνω στον άλλον. Κανείς δεν ξέρει ποιες πτήσεις θα γίνουν και πότε».

Και συνοψίζει: «Αυτή τη στιγμή δεν απογειώνονται και δεν προσγειώνονται νέα αεροσκάφη, παρά μόνο όσα είχαν λάβει άδεια πριν το πρόβλημα».

