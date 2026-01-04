Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Συνεχίζεται το πρόβλημα, ξεκίνησαν αναχωρήσεις, αδύνατες οι αφίξεις
Απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει χάος από το πρωί της Κυριακής (04/01) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, συνεχίζεται σύμφωνα με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους μέσω social media το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες έχει καθηλώσει πτήσεις και ταλαιπωρεί χιλιάδες επιβάτες δεν έχει επιλυθεί. Πάντως έχουν ξεκινήσει λίγες αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας με σκοπό την αποσυμφόρησή του αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τις αφίξεις.
Η στιγμή που ανακοινώνεται το πρόβλημα από τα μεγάφωνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:
