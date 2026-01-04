ΥΠΑ: Προβλήματα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών - Έχει εκδοθεί NOTAM

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ανακοίνωσης της ενημέρωσε ότι ορισμένες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν τεχνικό πρόβλημα, το οποίο διερευνάται σε συνεργασία με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

Για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, προς το παρόν εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, ενώ έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια.

Ήδη έχει εκδοθεί σχετικό NOTAM.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

