Προβλήματα στο FIR Αθηνών: Ξεκινούν και πάλι οι αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια
Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων με μεταθέσεις σε άλλες ημερομηνίες
Ξεκινούν και πάλι οι αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά το πρόβλημα που διαπιστώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για κλείσιμο του FIR Αθηνών, το πρωί της Κυριακής (04/01).
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την ΕΡΤ η βλάβη φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά πλέον. Από το πρωί που εμφανίστηκε το πρόβλημα, ενημερώθηκαν και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η ΕΥΠ για να πραγματοποιήσουν και εκείνοι έλεγχο στις αιτίες του προβλήματος.
Από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως προέκυψε πως το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.
Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα συνεχιστεί — αλλά δεν φαίνεται έως τώρα κάτι πιο σύνθετο από ένα τυχαίο γεγονός.
Επίσης σύμφωνα με την ΕΡΤ αεροπλάνο της ΥΠΑ θα πραγματοποιήσει έλεγχο για τυχόν παρεμβολές.