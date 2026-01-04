AEGEAN: Ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις - Πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια

Τι αναφέρει η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της

AEGEAN: Ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις - Πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια
Η AEGEAN, σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που σημειώθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε σημαντικές επιπτώσεις στο πτητικό της πρόγραμμα.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία, από τις 09:35 έως τις 12:20 ανεστάλη πλήρως η εκτέλεση όλων των πτήσεων από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Κατά το διάστημα 12:20 – 18:00 επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα στο σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή κάτω από το 20% της συνήθους επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας του εναέριου χώρου ξεκίνησε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα των περιορισμών αυτών, καταγράφηκαν ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ, σύμφωνα με την AEGEAN, έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις – ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 12% του συνολικού πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού.

Οι δυσκολίες επιτείνονται από το γεγονός ότι πολλά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των επιβατών της και εκφράζει ειλικρινή συγγνώμη για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση, παρά τις προσπάθειες.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της ΥΠΑ, η λειτουργία της AEGEAN αναμένεται να σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους. Η εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.

