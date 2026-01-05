FIR Αθηνών: Ταλαιπωρία στα αεροδρόμια με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές

Σε σοβαρή ταλαιπωρία υποβλήθηκαν εκατοντάδες επιβάτες την Κυριακή, εξαιτίας γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και στα αεροδρόμια όλης της χώρας, που προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες.

H ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών συνεχίζεται και σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Πολλοί επιβάτες έχασαν τις βαλίτσες τους, ενώ κοιμήθηκαν στις καρέκλες του αεροδρομίου χωρίς να έχουν ενημέρωση για το πότε θα αναχωρήσει η πτήση τους.

Το πρόβλημα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το ζήτημα αφορούσε τα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών. Οι πτήσεις παρέμειναν καθηλωμένες για ώρες, ενώ πολλές δεν ξεκίνησαν ποτέ, προκαλώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και απώλειες αποσκευών.

Παράλληλα, επιβάτες καταγγέλλουν στο Newsbomb ελλιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε ολικώς το απόγευμα, περίπου στις 17:00, ενώ στις 17:45 επανήλθε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας. Έκτοτε, τα αεροσκάφη προσγειώνονται και απογειώνονται κανονικά, ωστόσο η κατάσταση ομαλοποιείται σταδιακά, καθώς έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός πτήσεων που είχαν ακυρωθεί ή καθυστερήσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια του προβλήματος. Όμιλος τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πως, από τον αρχικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε τεχνική δυσλειτουργία στα δίκτυά του που να σχετίζεται με το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτική Αεροπορία επιμένει ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας.

Στην τελευταία της ανακοίνωση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή «θορύβου», ο οποίος, βάσει των αρχικών ενδείξεων, προερχόταν από τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επηρέασε σοβαρά τις επικοινωνίες των πτήσεων. Οι καθυστερήσεις, πάντως, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στα αεροδρόμια.

