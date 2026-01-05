FIR Αθηνών: Ταλαιπωρία στα αεροδρόμια με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών - Αναζητούνται τα αίτια του τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

FIR Αθηνών: Ταλαιπωρία στα αεροδρόμια με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών

Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σοβαρή ταλαιπωρία υποβλήθηκαν εκατοντάδες επιβάτες την Κυριακή, εξαιτίας γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και στα αεροδρόμια όλης της χώρας, που προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες.

H ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών συνεχίζεται και σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Πολλοί επιβάτες έχασαν τις βαλίτσες τους, ενώ κοιμήθηκαν στις καρέκλες του αεροδρομίου χωρίς να έχουν ενημέρωση για το πότε θα αναχωρήσει η πτήση τους.

Το πρόβλημα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το ζήτημα αφορούσε τα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών. Οι πτήσεις παρέμειναν καθηλωμένες για ώρες, ενώ πολλές δεν ξεκίνησαν ποτέ, προκαλώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και απώλειες αποσκευών.

aerodromio-nb2.jpg

Παράλληλα, επιβάτες καταγγέλλουν στο Newsbomb ελλιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε ολικώς το απόγευμα, περίπου στις 17:00, ενώ στις 17:45 επανήλθε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας. Έκτοτε, τα αεροσκάφη προσγειώνονται και απογειώνονται κανονικά, ωστόσο η κατάσταση ομαλοποιείται σταδιακά, καθώς έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός πτήσεων που είχαν ακυρωθεί ή καθυστερήσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια του προβλήματος. Όμιλος τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πως, από τον αρχικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε τεχνική δυσλειτουργία στα δίκτυά του που να σχετίζεται με το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτική Αεροπορία επιμένει ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας.

aerodromio-nb4.jpg

Στην τελευταία της ανακοίνωση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή «θορύβου», ο οποίος, βάσει των αρχικών ενδείξεων, προερχόταν από τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επηρέασε σοβαρά τις επικοινωνίες των πτήσεων. Οι καθυστερήσεις, πάντως, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στα αεροδρόμια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:37ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής καταγγέλεται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης: Υποδύθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν €600.000

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «πιστή υπολοχαγός» του Μαδούρο που αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία στη Βενεζουέλα - Θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ;

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: «Η Επιχείρηση Μαδούρο δημιουργεί προηγούμενο για αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη, ο φόβος των νοικοκυραίων, τα ζόρια της πληροφορικής, deal προ των πυλών και η φαγούρα και η ουσία

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου

06:42BOMBER

Who's the Boss?

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

06:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι για την ελληνική εκπροσώπηση

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ