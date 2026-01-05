FT: Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να αντλήσει «τεράστιο» πλούτο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είχε ένα απλό μήνυμα για την ενεργειακή βιομηχανία των ΗΠΑ τον περασμένο Μάρτιο: Ελάτε να πάρετε το πετρέλαιό μας. Μιλώντας μέσω βίντεο σε στελέχη στο CERAWeek στο Χιούστον, η Mαρία Κορίνα Ματσάδο υποσχέθηκε ότι ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας, ο οποίος κρατικοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970 και απαλλοτριώθηκε περαιτέρω υπό τον Ούγκο Τσάβες τη δεκαετία του 2000, θα ανοιχτεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η παραγωγή θα «ελέγχεται πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα», τα περιουσιακά στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA) θα δημοπρατηθούν και οι επενδυτές θα προστατεύονται από νέες συμβάσεις, καθώς και από διεθνή διαιτησία και εποπτεία από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Ματσάδο μετέφερε το ίδιο μήνυμα στους επενδυτές τον περασμένο Οκτώβριο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη Λουίζα Παλάθιος, την πρώην πρόεδρο της Citgo, του αμερικανικού βραχίονα διύλισης της PDVSA, η οποία τώρα εργάζεται στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Έχω δει τους αριθμούς, έχω δει το σχέδιο», δήλωσε.

Ενώ η Ματσάδο φαίνεται τώρα να έχει παραγκωνιστεί, το έπαθλο που προσέφερε, ο «ασύλληπτα τεράστιος» πετρελαϊκός πλούτος της Βενεζουέλας, παραμένει υπό διεκδίκηση ιδίως μετά την εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία από τις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η αποκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας μετά από χρόνια διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και παρακμής δεν θα είναι ούτε γρήγορη ούτε φθηνή.

Άνθρωποι του κλάδου προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, και να κοστίσει δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια εποχή που οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες δέχονται πιέσεις από τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.

Τι διακυβεύεται;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εξαγορά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ θα δημιουργούσε «τεράστιο πλούτο» που θα μπορούσε να στηρίξει μια νέα κυβέρνηση και να αποζημιώσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν υπό τον Τσάβες.

Η Βενεζουέλα κατέχει περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, αλλά η παραγωγή μειώθηκε κατά περισσότερο από 75% μεταξύ 2013 και 2020. Οι ΗΠΑ αντλούν πλέον 10 φορές περισσότερο πετρέλαιο. Ακόμα κι έτσι, η πρόσβαση στα κοιτάσματα της Βενεζουέλας θα βοηθούσε τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες να αναπληρώσουν τα αποθέματα και να παρέχουν αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια της ακτής του Κόλπου, τα οποία σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες για να επεξεργάζονται πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, τον Καναδά και το Μεξικό, αντί για τις ελαφρύτερες ποιότητες σχιστολιθικού πετρελαίου που παράγονται εγχώρια.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ ήταν μόλις 135.000 βαρέλια την ημέρα (b/d) στο τέλος του περασμένου έτους, μειωμένες από 1,4 εκατ. b/d το 1998. Η Energy Aspects, μια εταιρεία συμβούλων, εκτίμησε ότι τα διυλιστήρια των ΗΠΑ θα μπορούσαν εύκολα να απορροφήσουν 1 εκατ. b/d επιπλέον. Οι αυξημένες ροές θα μείωναν επίσης την εξάρτηση από τον Καναδά, του οποίου οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν τριπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο.

Ο έλεγχος της προσφοράς από τη Βενεζουέλα θα επέτρεπε επίσης στην Ουάσινγκτον να πιέσει την Κίνα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αγοραστής του Καράκας. «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο δυτικό ημισφαίριο να γίνει βάση επιχειρήσεων για αντιπάλους, ανταγωνιστές και αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο απλά», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Ποιος κερδίζει;

Η Λουίζα Παλάθιος υποστήριξε ότι οι κύριοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι Βενεζολάνοι. «Το πετρέλαιο είναι κεντρικό σε αυτή την ιστορία, αλλά όχι απαραίτητα επειδή οι ΗΠΑ θέλουν να εξασφαλίσουν πετρελαϊκούς πόρους», είπε. «Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η χώρα βγάζει τα προς το ζην στις διεθνείς αγορές είναι πουλώντας πετρέλαιο. Με την καταστροφή της πετρελαϊκής βιομηχανίας ήρθε και η καταστροφή της οικονομίας.»

Η αναζωογόνηση των εξαγωγών είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση των δημοσιονομικών εσόδων, την αναζωογόνηση της οικονομίας και την επιβράδυνση της εξόδου μεταναστών σε όλη τη Λατινική Αμερική και προς τις ΗΠΑ, ένα επιχείρημα που είναι πιθανό να βρει απήχηση σε μια κυβέρνηση Τραμπ που επικεντρώνεται στη μετανάστευση. Η πώληση πετρελαίου στις ΗΠΑ αντί για την Κίνα θα βελτίωνε επίσης τη ροή μετρητών: μεγάλο μέρος των εξαγωγών προς το Πεκίνο χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανεξόφλητα δάνεια.

Το υπόλοιπο πετρέλαιο που μεταφέρεται στην Κίνα εξαγοράζεται από μικρότερα, ανεξάρτητα διυλιστήρια τα οποία έχουν επωφεληθεί από συμφωνίες μείωσης τιμών και κινδυνεύουν να χάσουν εάν οι αποστολές εκτραπούν αλλού. «Τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας ρουφάνε πετρέλαιο σε μειωμένες τιμές. Μπράβο τους. Αυτό τελείωσε», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy. «Θα είναι ευχαριστημένοι; Όχι. Νομίζω ότι απειλεί την προσφορά πετρελαίου τους; Απολύτως όχι... Μπορούν να προμηθευτούν το πετρέλαιο από άλλα μέρη».

Ποιες εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν;

Μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών, η Chevron κατέχει μοναδική θέση. Απασχολεί περίπου 3.000 άτομα στη Βενεζουέλα και λειτουργεί βάσει ειδικής άδειας που της επιτρέπει να εξάγει βαρύ αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ακτών του Κόλπου των ΗΠΑ. «Υπήρχε πάντα η άποψη εντός της Chevron ότι θα παρέμενε στη Βενεζουέλα επειδή κάποια στιγμή αυτό ακριβώς το σενάριο θα συνέβαινε», είπε ένα πρώην στέλεχος. «Έχουν πολύ βαθιά γνώση. Πάντα έχουν αυτό το σχέδιο στο ράφι, δεν χρειάζεται καν να το ξεσκονίσουν», πρόσθεσε το άτομο.

Η ελκυστικότητα του σχεδίου είναι σαφής: Τα αποθέματα της Βενεζουέλας είναι μεγάλα, χαρτογραφημένα και δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο εξερεύνησης. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν μειώσει το κόστος παραγωγής βαρέος αργού πετρελαίου, καθιστώντας την ανταγωνιστική σε σχέση με τον αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο. Οι αναλυτές λένε ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 500.000 βαρέλια την ημέρα σχετικά γρήγορα. Εν τω μεταξύ, η ExxonMobil και η ConocoPhillips ζητούν συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση μετά την κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Θα ήταν πρόωρο να κάνουμε εικασίες για οποιεσδήποτε μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επενδύσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της ConocoPhillips. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες είσπραξης, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». Όταν ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων σύμβουλος της Exxon, ρωτήθηκε από το Bloomberg τον Νοέμβριο αν θα ενδιαφερόταν να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, είπε: «Έχουμε απαλλοτριωθεί από τη Βενεζουέλα δύο διαφορετικές φορές. Έχουμε την ιστορία μας στη χώρα. Θα δούμε πώς θα είναι τα οικονομικά. Οπότε δεν θα την έβαζα στη λίστα ούτε θα την αφαιρούσα».

Αρκετές άλλες δυτικές εταιρείες, ανάμεσά τους η ισπανική Repsol, η γαλλική Maurel & Prom και η ιταλική Eni, ενδέχεται επίσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η Repsol και η Eni ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για μια ειδική άδεια που θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν πληρωμές σε πετρέλαιο της Βενεζουέλας για το φυσικό αέριο που παρέχουν στη χώρα.

Ποια είναι τα εμπόδια;

Το παρελθόν του κλάδου βαραίνει. «Οι διαβεβαιώσεις για τις συμβάσεις είναι κρίσιμες», δήλωσε η Παλάσιος, σημειώνοντας επανειλημμένες αποκλίσεις μεταξύ υποσχέσεων και πρακτικών. Οι εταιρείες θα διστάσουν να δεσμεύσουν κεφάλαια χωρίς σαφήνεια σχετικά με το πώς θα μοιάζει ένα νέο καθεστώς στο Καράκας και δεν θα μπουν στον πειρασμό ούτε στο μακρινό μέλλον. «Μόλις πριν από 20 με 25 χρόνια τους έδιωξαν. Έτσι, θα είναι εξαιρετικά προσεκτικές», είπε ο ΜακΝάλι. «Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι ένας μακρύς και δαιδαλώδης δρόμος».

Η Παλάσιος πρόσθεσε ότι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες θα δυσκολευτούν επίσης να συνεργαστούν με την PDVSA λόγω του κακού ιστορικού της σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. «Πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν ανεξάρτητα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις προμήθειες και τις δραστηριότητές τους», είπε. Τέλος, είπε ότι η Βενεζουέλα θα πρέπει να βρει μια οδό επιστροφής σε πηγές διεθνούς χρηματοδότησης, μετά την επιβολή των κυρώσεων των ΗΠΑ το 2017.

Πρόσθεσε ότι το υψηλό ρίσκο της Βενεζουέλας θα μπορούσε να σημαίνει «σημαντική αύξηση» του κόστους δανεισμού. Η κλίμακα της παρακμής είναι αβέβαιη. Από την απεργία των εργαζομένων στον πετρελαϊκό κλάδο το 2002-2003, η PDVSA έχει χρησιμοποιηθεί ως μηχανή μετρητών για τον στρατό, οδηγώντας σε μαζική έξοδο εξειδικευμένου προσωπικού και σε κατάρρευση υποδομών, έγραψε η Ελίμα Κροφτ, αναλύτρια της RBC Capital Markets.

Η αποσύνδεση των κινεζικών και ρωσικών συμφερόντων θα είναι επίσης δύσκολη. Ο Κροφτ δήλωσε στους Financial Times ότι «η αρπαγή και η κατάληψη του Μαδούρο μπορεί να ήταν το εύκολο κομμάτι. Η πιο δύσκολη πρόκληση είναι πώς θα ξαναχτίσουμε αυτή τη χώρα. Το ιστορικό μας στην οικοδόμηση έθνους είναι κάθε άλλο παρά θεαματικό».

