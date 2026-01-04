Τι θα γίνει με τον «μαύρο χρυσό» της Βενεζουέλας - Ο ρόλος των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν μέχρι στιγμής παραμείνει σιωπηλοί μετά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμοι να δαπανήσουν «δισεκατομμύρια δολάρια» για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο.

Η Chevron, η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Βενεζουέλα , δεσμεύτηκε να ακολουθεί μόνο τους «σχετικούς νόμους και κανονισμούς» αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε ότι οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας θα έχουν κεντρικό ρόλο στα σχέδιά του για τη χώρα.

Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας -που λέγεται ότι είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο- θα εκσυγχρονιστούν και θα αξιοποιηθούν, ισχυρίστηκε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο. Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν σημαντικά για την ανακατασκευή «σάπιων» υποδομών, θα αυξήσουν την παραγωγή και θα πουλήσουν «μεγάλες ποσότητες... σε άλλες χώρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Είμαστε στον χώρο του πετρελαίου».

«Οι πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών - οι μεγαλύτερες οπουδήποτε στον κόσμο - θα εισέλθουν, θα ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις άσχημα κατεστραμμένες υποδομές και θα αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος. Οι εταιρείες θα «αποζημιωθούν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ExxonMobil, η μεγαλύτερη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η ConocoPhillips, ένας άλλος σημαντικός παίκτης του κλάδου δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και πρόσθεσε: «Θα ήταν πρόωρο να κάνουμε εικασίες για οποιεσδήποτε μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επενδύσεις».

Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε: «Η Chevron παραμένει επικεντρωμένη στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας, καθώς και στην ακεραιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς».

Η Βενεζουέλα προχώρησε στην εθνικοποίηση της πετρελαϊκής της βιομηχανίας πριν από περίπου 50 χρόνια και αργότερα ανέλαβε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που εξακολουθούσαν να λειτουργούν βάσει ιδιωτικών συμφωνιών το 2007. Ενώ η Chevron συμφώνησε να παραμείνει, άλλες, όπως η ExxonMobil και η ConocoPhillips, αρνήθηκαν να αποδεχτούν νέους όρους.

Οι ExxonMobil και ConocoPhillips ενεπλάκησαν σε μια πολυετή νομική διαμάχη με τη Βενεζουέλα μετά την αποχώρησή τους και τελικά έλαβαν δισεκατομμύρια δολάρια από το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά η Βενεζουέλα, με μια οικονομία που έχει πληγεί από κυρώσεις, κακοδιαχείριση και διαφθορά, δεν έχει ακόμη καταβάλει όλα τα χρήματα.

Προς το παρόν, το εμπάργκο των ΗΠΑ σε όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας παραμένει σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη χώρα ότι κλέβει αμερικανικό πλούτο και περιουσία αποκτώντας τον έλεγχο των αποθεμάτων. Καθώς οι ΗΠΑ κινούνται για να τα ανακτήσουν, τα επόμενα βήματά τους θα εξεταστούν στενά εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με τη νομιμότητα του οράματος του Τραμπ.

Η υπόνοια του Τραμπ ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη Βενεζουέλα ώθησε τους αναλυτές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα είχαν ζητηθεί οι απόψεις των στελεχών τους εκ των προτέρων.

«Η διαίσθησή μου είναι ότι, αν ο πρόεδρος Τραμπ το είπε αυτό δημόσια, πιθανότατα υπήρχε ήδη συμφωνία με τις αμερικανικές εταιρείες», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στην Rystad Energy, μια εταιρεία συμβούλων του κλάδου. Η Τίνα Φόρνταμ, γεωπολιτική στρατηγός και σύμβουλος, δήλωσε: «Υποθέτει κανείς ότι έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση». Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε εάν συμβουλεύτηκε τους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς πριν από την επίθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει σε στελέχη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας ότι, εάν θέλουν αποζημίωση για πλατφόρμες, αγωγούς και άλλα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία στη Βενεζουέλα, πρέπει να επιστρέψουν και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με το Politico , το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η Βενεζουέλα κατέχει περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενέργειας. Ωστόσο, η παραγωγή της, η οποία έφτανε τα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τη δεκαετία του 1970, μειώθηκε δραματικά λόγω δεκαετιών κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και υποεπένδυσης. Η παραγωγή από τη Βενεζουέλα ήταν περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, περίπου το 1% της παγκόσμιας παραγωγής, πέρυσι.

Η επαναφορά της παραγωγής στη χώρα σε επίπεδα κοντά στα προηγούμενα αναμένεται ευρέως ότι θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις. Η επιστροφή στα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030 θα απαιτούσε περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Rystad.

«Δεν νομίζω ότι οι εταιρείες θα βιαστούν να επιστρέψουν στη χώρα», δήλωσε ο Λεόν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι θα ήταν «πολύ, πολύ δύσκολο» για τη Βενεζουέλα να προσελκύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για να αυξήσει δραματικά την παραγωγή πετρελαίου.

Πρόσθεσε: «Οι εταιρείες, πριν σπεύσουν να επιστρέψουν στη χώρα, θα θέλουν να δουν ότι η χώρα είναι αρκετά σταθερή. Το γεγονός ότι αυτός ο κλάδος κρατικοποιήθηκε από τον [Ούγκο] Τσάβες πριν από λίγα χρόνια, παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Θα θέλουν πραγματικά να δουν τα πράγματα να βελτιώνονται».

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου «εισέρχεται σε μια περίοδο υπερπροσφοράς», δήλωσε ο Λεόν. «Οι τιμές θα μειωθούν και θα συνεχίσουν να μειώνονται... Αυτό σημαίνει ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα είναι πολύ, πολύ επιλεκτικές ως προς το πού θα επενδύσουν, σε μια περίοδο χαμηλότερων τιμών. Δεδομένης της επιλογής, πιθανότατα θα θελήσουν να επενδύσουν σε μέρη που ήδη γνωρίζουν».

Ωστόσο,πολλοί παρατηρητές του κλάδου αναμένουν ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θα διεκδικήσουν μια ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα. Η χώρα αποτελεί πλέον «μια τεράστια ευκαιρία» για τις μεγάλες εταιρείες, δήλωσε ο Fordham, ιδρυτής της Fordham Global Foresight. «Θα υπάρξει τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ τους για τις καλύτερες ευκαιρίες».

Το πρωί του Σαββάτου, ο Τραμπ χαιρέτισε «μία από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικού στρατού, ισχύος και ικανότητας» στην ιστορία. Αλλά στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και όχι μόνο, οι αναμνήσεις άλλων δικτατόρων που ανετράπησαν -σε χώρες από το Αφγανιστάν και το Ιράκ μέχρι τη Λιβύη- όπου οι συνέπειες αποδείχθηκαν περίπλοκες, διαγράφονται έντονες.

«Η ιστορία των μετα-αυταρχικών μεταβάσεων, είτε είναι οργανικές είτε εξωτερικά προκληθείσες, είναι μακρά και μη γραμμική», δήλωσε ο Φόρνταμ. «Ο Τραμπ φαίνεται να έχει απόλυτη πίστη ότι, υπό την κυβέρνησή του, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

