Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

Το panic button έσωσε μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, από τη μανία του πρώην συντρόφου της, όταν μέσα στη νύχτα έσπασε την πόρτα του σπιτιού τους, και απείλησε να τη σκοτώσει.

Η άμεση ωστόσο αντίδραση των αστυνομικών γλίτωσε τη γυναίκα από τα χέρια του συντρόφου της, ο οποίος συνελήφθη.

Συγκλονιστικά είναι όσα περιγράφει στην κατάθεσή της, που φέρνει στο φως το gegonota.new, για τα όσα συνέβησαν. Ο 36χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, την πίεζε για επανασύνδεση μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων, με τη γυναίκα να τον παροτρύνει να μην αμελεί την θεραπεία του.

Σε ένα από τα τηλεφωνήματα, απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει με χάπια, και μάλιστα ακουγόταν να ανοίγει τις συσκευασίες και να τα καταπίνει.

Έντρομη, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ στο σπίτι του, όπου μετέβη και η ίδια. Εκεί βρήκαν τον πρώην σύντροφό της λιπόθυμο, πάνω στον καναπέ και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο, ενώ εκείνη χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του για να ακολουθήσει το ασθενοφόρο και να βρίσκεται κοντά του.

Η γυναίκα άκουσε τις προτροπές των αστυνομικών και ανέφερε τα όσα συνέβησαν στις αρχές, όμως ο 36χρονος ο οποίος στο μεταξύ συνήλθε, όσο η 44χρονη ήταν στο Τμήμα άρχισε τις κλήσεις και τα μηνύματα με απειλές, ότι θα της κάψει το σπίτι αν δεν του επιστρέψει το αυτοκίνητο και τα κλειδιά του σπιτιού, με αποτέλεσμα να τη μεταφέρει περιπολικό στο σπίτι της.

Αφότου γύρισε, ο 36χρονος επανεμφανίστηκε, λέγοντάς της πως πηγαίνει στο σπίτι της για να «σφάξει» εκείνη και τα παιδιά της.

Η 44χρονη, έντρομη, πάτησε το panic button και κάλεσε την αστυνομία. Ο 36χρονος έσπασε την τζαμαρία της κεντρικής εισόδου και χτυπούσε μανιωδώς το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας. Όταν κατάλαβε ότι η πρώην σύντροφός του δεν πρόκειται να του ανοίξει, χτύπησε την πόρτα τόσο δυνατά που την έσπασε και μπήκε μέσα.

Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο μικρός της γιος και ενώ ηχογραφούσε όλα όσα ακούγοταν κατά την διάρκεια του περιστατικού, έφυγε τρέχοντας να κρυφτεί στην ταράτσα, φοβούμενος για την ζωή του.

Ο πρώην σύντροφός της, μόλις μπήκε στο σπίτι και σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, την άρπαξε από την μπλούζα και εκείνη τον έσπρωξε πίσω, στην προσπάθεια να ξεφύγει. Πριν προλάβει να την αρπάξει ξανά, επενέβη η αστυνομία και ο 36χρονος ακινητοποιήθηκε.

Στο δικαστήριο, ο 36χρονος παραδέχθηκε πως δεν έπρεπε να πράξει με τέτοιο τρόπο, και προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφόρά του λέγοντας πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως, έχει να δει τα παιδιά από τον περασμένο Ιούλιο και κάνει προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, εκείνο το βράδυ όμως ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή τη ζωή που αποκαλεί μαρτύριο, καταναλώνοντας τέσσερεις καρτέλες Hipnosedon.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση και της απόπειρας ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ως παρεπόμενη ποινή, για όταν αποφυλακιστεί, επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και η κάθε είδους επικοινωνία μαζί της.