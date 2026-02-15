Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

Στις 9 Ιουλίου του 2025 η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε συγκαλέσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου, για να ανακοινώσει το πλαίσιο μιας νέας χορηγικής συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός είχαν προβεί σε ανακοινώσεις αναφορικά με τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των ιδίων και της Κυβέρνησης, για να περάσει στα… χέρια τους το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Από τότε μέχρι και σήμερα η φίλαθλη (και όχι μόνο) κοινή γνώμη έχει μείνει με την εντύπωση πως το Φαληρικό Στάδιο έχει αλλάξει χέρια και βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Στις 9 Ιουλίου έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις περί συμφωνίας, τις οποίες Κυβερνητικά στελέχη έχουν επιβεβαιώσει μέχρι κεραίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν “πέσει” οι σχετικές υπογραφές.

Παρ´ολ´αυτά αν και οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, οι κρατικές επιχορηγήσεις συνεχίζουν να προστίθενται στα ταμεία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προκειμένου να γίνουν απαραίτητα έργα συντηρήσεως και να δοθούν λύσεις σε προβλήματα του γηπέδου.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εγκρίνει τεράστια κονδύλια για την ανακατασκευή/ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και όταν όλες οι συμβάσεις θα έχουν υπογραφεί, όταν όλα τα χρήματα θα έχουν εκταμιευτεί τότε θα “πέσουν” και οι υπογραφές, για να περάσει σε “ερυθρόλευκα” χέρια η κυριότητα αλλά και η εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Τη στιγμή που η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε το Telekom Center Athens και επένδυσε σε αυτό περίπου 28.000.000 ευρώ, για να το κάνει το κορυφαίο και πλέον υπερσύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, η Κυβέρνηση δωρίζει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ένα ανάλογο ποσό με το οποίο θα “μεταμορφώσει” το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η άνιση αυτή μεταχείριση με μία λέξη χαρακτηρίζεται ως… σκάνδαλο.

Σκάνδαλο που δημιουργείται στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου ο οποίος καλείται να βγάλει από την τσέπη του το τεράστιο αυτό ποσό, για να ανακαινιστεί το Φαληρικό Στάδιο και εν συνεχεία να δοθεί μετά… βαΐων και κλάδων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός προς εκμετάλλευση.

Σκάνδαλο το οποίο αν τελικά ολοκληρωθεί θα πλήξει το κύρος της Κυβέρνησης, η οποία το τελευταίο διάστημα, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Αθλητισμού έχει κάνει σημαντικά βήμα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, αλλά αυτή τη στιγμή τη βαραίνουν… σκιές και αποδείξεις.

Η Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή οφείλει να βγει μπροστά και να δώσει απαντήσεις.

Γιατί δεν έχει περιέλθει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επισήμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν γίνει από τον Ιούλιο του 2025;

Γιατί η Κυβέρνηση συνεχίζει και χρηματοδοτεί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας;

Πώς το Ε' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέκρινε μια τέτοια σύμβαση, ενώ το ΣΕΦ έχει με νόμο παραχωρηθεί σε Ανώνυμη Εταιρεία;

Γιατί σε ανάλογη περίπτωση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν πήρε ούτε… ευρώ, με τη διοίκησή της να προχωρεί σε επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων, για να μπορεί ο φίλαθλος κόσμος να έχει στη διάθεση του το κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης, στο οποίο μάλιστα φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί το Final-4 της Euroleague το οποίο αναμένεται να αποφέρει τεράστια οικονομικά κέρδη στη χώρα μας;

Ερωτήσεις που ψάχνουν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις…

