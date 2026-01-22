Στη Βουλή το ΣΕΦ: «Απειλή για τη δημόσια ασφάλεια - Πλημμυρίζει και με ήπια καιρικά φαινόμενα»

Στο προσκήνιο ήρθαν τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης και επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, υπέβαλε κοινοβουλευτική ερώτηση.

Η ερώτηση ήταν αναφορικά με την κατάσταση του Σταδίου, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αποδίδοντας την ευθύνη στην κυβερνητική διαχείριση.

Αναλυτικά, στην ερώτηση αναφέρεται:

«Προς: Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: «Υποστελέχωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – ευθεία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια με κυβερνητική ευθύνη»

Κυρία Υπουργέ,

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μία από τις μεγαλύτερες κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, λειτουργεί σήμερα σε καθεστώς επικίνδυνης υποστελέχωσης, γεγονός που συνιστά άμεση απειλή για τη σωματική ακεραιότητα εργαζομένων, αθλητών και χιλιάδων θεατών.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΣΕΦ, με επίσημο ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης, καταγγέλλει ότι από τις 143 εγκεκριμένες οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 54 εργαζόμενοι – λιγότερο από το 40% του προβλεπόμενου προσωπικού. Οι ελλείψεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια της εγκατάστασης (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τεχνικούς συντήρησης, υδραυλικούς), καθώς και βασικές υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας.

Παρά ταύτα, το Στάδιο εξακολουθεί να φιλοξενεί αγώνες και μαζικές εκδηλώσεις, με το εναπομείναν προσωπικό να καλείται να λειτουργεί εκτός αρμοδιοτήτων, με αυξημένες ευθύνες και χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ άλλα αθλητικά κέντρα εντάχθηκαν στον προγραμματισμό προσλήψεων μέσω της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εξαιρέθηκε, χωρίς να έχει δοθεί καμία πειστική αιτιολόγηση. Η εξαίρεση αυτή δεν είναι διοικητικά ουδέτερη· αποτελεί πολιτική επιλογή, με άμεσες συνέπειες στη λειτουργία και την ασφάλεια του Σταδίου.

Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πλημμυρών στην κεντρική αρένα ακόμη και μετά από ήπια καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα διακοπές αγώνων. Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, αλλά υπαρκτό και εξελισσόμενο.

Σε μια τέτοια συνθήκη, η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΦ χωρίς επαρκές προσωπικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο διαχειριστικής επάρκειας, αλλά και πολιτικής ευθύνης.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποιος ανέλαβε την ευθύνη της εξαίρεσης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την προκήρυξη 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ και με ποια τεκμηρίωση;

2. Με ποια κριτήρια το Υπουργείο θεωρεί ότι μια εγκατάσταση που λειτουργεί με λιγότερο από το 40% του προβλεπόμενου προσωπικού μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής;

3. Υπάρχει εν ισχύ πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας του ΣΕΦ υπό τις παρούσες συνθήκες στελέχωσης και ποιος το υπογράφει;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει ή να επανεξετάσει τη διεξαγωγή μαζικών εκδηλώσεων έως ότου αποκατασταθεί η επαρκής στελέχωση;

5. Ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα;».

