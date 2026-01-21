Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια
Οι Τούρκοι επικράτησαν 85-80 στην έδρα της Βίρτους και ανέβηκαν στις 15 νίκες – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Η 23η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύσκολη εκτός έδρας νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε στην Μπολόνια της Βίρτους με 85-80. Έχοντας για κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 28 πόντους, ενώ ο Κάρστεν Έντουαρντς είχε 35 για τους Ιταλούς.
Η Φενέρ πλέον είναι 2η με 15 νίκες και ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν από 14. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, αγωνίζονται την Πέμπτη (22/1) σε εκτός έδρας αναμετρήσεις διαφορετικής δυσκολίας. Το «τριφύλλι» κόντρα στην αήττητη στο Τελ Αβίβ Μακάμπι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Εφές που είναι σε ελεύθερη πτώση.
EUROLEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
- Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
- Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
- Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
- Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89
- Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 80-85
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
- Μονακό (Μονακό) 15-8
- Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
- Ολυμπιακός 14-8
- Παναθηναϊκός AKTOR 14-9
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
- Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
- Παρί (Γαλλία) 7-15
- Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/1
- Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός
- Μακάμπι Τελ Αβίβ– Παναθηναϊκός AKTOR
- Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια
- Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας
- Παρί – Ντουμπάι
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1
- Φενερμπαχτσέ – Μπασκόνια
- Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα
- Παρτιζάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
- Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας