Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια

Η 23η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύσκολη εκτός έδρας νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε στην Μπολόνια της Βίρτους με 85-80. Έχοντας για κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 28 πόντους, ενώ ο Κάρστεν Έντουαρντς είχε 35 για τους Ιταλούς.

Η Φενέρ πλέον είναι 2η με 15 νίκες και ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν από 14. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, αγωνίζονται την Πέμπτη (22/1) σε εκτός έδρας αναμετρήσεις διαφορετικής δυσκολίας. Το «τριφύλλι» κόντρα στην αήττητη στο Τελ Αβίβ Μακάμπι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Εφές που είναι σε ελεύθερη πτώση.

EUROLEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93

Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66

Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89

Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 80-85

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7 Μονακό (Μονακό) 15-8 Βαλένθια (Ισπανία) 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8 Ολυμπιακός 14-8 Παναθηναϊκός AKTOR 14-9 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15 Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15 Παρί (Γαλλία) 7-15 Παρτιζάν (Σερβία) 7-16 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17 Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/1

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Παναθηναϊκός AKTOR

Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια

Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας

Παρί – Ντουμπάι

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1