Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια

Οι Τούρκοι επικράτησαν 85-80 στην έδρα της Βίρτους και ανέβηκαν στις 15 νίκες – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Η 23η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύσκολη εκτός έδρας νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε στην Μπολόνια της Βίρτους με 85-80. Έχοντας για κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 28 πόντους, ενώ ο Κάρστεν Έντουαρντς είχε 35 για τους Ιταλούς.

Η Φενέρ πλέον είναι 2η με 15 νίκες και ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν από 14. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, αγωνίζονται την Πέμπτη (22/1) σε εκτός έδρας αναμετρήσεις διαφορετικής δυσκολίας. Το «τριφύλλι» κόντρα στην αήττητη στο Τελ Αβίβ Μακάμπι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Εφές που είναι σε ελεύθερη πτώση.

EUROLEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
  • Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
  • Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89
  • Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 80-85

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
  2. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
  3. Μονακό (Μονακό) 15-8
  4. Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
  5. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
  6. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
  7. Ολυμπιακός 14-8
  8. Παναθηναϊκός AKTOR 14-9
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
  17. Παρί (Γαλλία) 7-15
  18. Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
  19. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/1

  • Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ– Παναθηναϊκός AKTOR
  • Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια
  • Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας
  • Παρί – Ντουμπάι
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1

  • Φενερμπαχτσέ – Μπασκόνια
  • Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα
  • Παρτιζάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας
