Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο «άρχοντας των κρίκων» με 14.466 βαθμούς, πέρασε ως πρώτος στον τελικό του αγωνίσματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού.

Newsbomb

Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Μπακού διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου. Εκεί ο Λευτέρης Πετρούνιας… έλαμψε με το «καλησπέρα». Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, πέρασε ως πρώτος στον τελικό των κρίκων.

Ο «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με αποτέλεσμα να κάνει την καλύτερη επίδοση από τους 22 αθλητές. Αφήνοντας πίσω του τον Ιάπωνα, Κιίτσι Κανέτα και τον Ρώσο, Ιλία Ζάικα.

Ο τελικός του αγωνίσματος θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου.

Οι αθλητές που προκρίθηκαν είναι οι:

Πετρούνιας – 14.466
Κανέτα- 14.366
Ζάικα – 14.366
Τανικάγουα – 14.000
Σιμόνοφ – 13.966
Μαρέσκα – 13.633
Βιγιαφάνιε – 13.500
Κοσάκ – 13.500

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εφετείο Αγρινίου: Μετατροπή κατηγορίας για σοβαρό τραυματισμό 19χρονης από ναυτική φωτοβολίδα το 2018

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Σίσι για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

17:42LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία

17:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη αποχαιρετούν τον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής με C -130 και Aegean

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά - Πώς λειτουργεί η εφαρμογή προειδοποίησης

17:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους για εγκληματική ομάδα - Σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών

17:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Νύφη»: Το πιο αλλόκοτο love story της χρονιάς γίνεται «Μπόνι & Κλάιντ» και καταλήγει «Joker»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες στέλνουν ναυτικά μέσα στην Κύπρο - Πανευρωπαϊκή δύναμη

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ - Συζητήθηκε ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χεζμπολάχ στέλνει επίλεκτες μονάδες για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στο νότιο Λίβανο

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»

16:46LIFESTYLE

Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στον πατέρα παρέμεινε η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ - Ραγίζει καρδιές η ιστορία του

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα αποφασίσει αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό»

16:40ΚΥΠΡΟΣ

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο πριν από λίγη ώρα - Λήξη συναγερμού λίγο αργότερα

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ο φετινός χειμώνας είναι ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο

16:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επεκτείνεται η σύγκρουση - Απειλούν ευθέως την Ευρώπη οι Ιρανοί

14:37LIFESTYLE

Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στον πατέρα παρέμεινε η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ - Ραγίζει καρδιές η ιστορία του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά - Πώς λειτουργεί η εφαρμογή προειδοποίησης

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χεζμπολάχ στέλνει επίλεκτες μονάδες για να πολεμήσουν τους ισραηλινούς στο νότιο Λίβανο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ