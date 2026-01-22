NBA: Ελεύθερη πτώση για τους Μπακς, απελπιστικά μόνος ο Γιάννης - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκονται οι Μπακς με το κλίμα στο Μιλγουόκι να βαραίνει μετά τη νέα συντριβή από τους Θάντερ με 122-102.

Η Οκλαχόμα «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς πριν καν μπει η τέταρτη περίοδος, όταν προηγήθηκε με 99-77 και διαχειρίστηκε με άνεση το τελευταίο δωδεκάλεπτο. Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 37-8, ενώ τα «ελάφια» έπεσαν στο 18-25 και πλέον κοιτούν με ανησυχία τη γραμμή των play in.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς, που σημείωσαν από 18 πόντους.

Από πλευράς Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας επίσης 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Σέλτικς επικράτησαν των Πέισερς με 119-104, με τον Τζέιλεν Μπράουν να σημειώνει 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι Νικς συνέτριψαν τους Νετς με 120-66, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ηγείται και τον Λάντρι Σάμετ να έχει 6/6 τρίποντα.

Οι Καβαλίερς πέρασαν από την έδρα των Χόρνετς με 94-87, χάρη στους 24 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί, επικρατώντας των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 112-104.

Τέλος, σε ματς-θρίλερ, οι Χοκς λύγισαν τους Γκρίζλις με 124-122, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας με 32 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Καβαλίερς 87-94



Σέλτικς-Πέισερς 119-104



Νικς-Νετς 120-66



Γκρίζλις-Χοκς 122-124



Πέλικανς-Πίστονς 104-112



Μπακς-Θάντερ 102-122



Κινγκς-Ράπτορς 109-122