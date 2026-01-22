NBA: Ελεύθερη πτώση για τους Μπακς, απελπιστικά μόνος ο Γιάννης - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights από τις αναμετρήσεις για το NBA.

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκονται οι Μπακς με το κλίμα στο Μιλγουόκι να βαραίνει μετά τη νέα συντριβή από τους Θάντερ με 122-102.

Η Οκλαχόμα «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς πριν καν μπει η τέταρτη περίοδος, όταν προηγήθηκε με 99-77 και διαχειρίστηκε με άνεση το τελευταίο δωδεκάλεπτο. Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 37-8, ενώ τα «ελάφια» έπεσαν στο 18-25 και πλέον κοιτούν με ανησυχία τη γραμμή των play in.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς, που σημείωσαν από 18 πόντους.

Από πλευράς Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας επίσης 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Σέλτικς επικράτησαν των Πέισερς με 119-104, με τον Τζέιλεν Μπράουν να σημειώνει 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι Νικς συνέτριψαν τους Νετς με 120-66, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ηγείται και τον Λάντρι Σάμετ να έχει 6/6 τρίποντα.

Οι Καβαλίερς πέρασαν από την έδρα των Χόρνετς με 94-87, χάρη στους 24 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί, επικρατώντας των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 112-104.

Τέλος, σε ματς-θρίλερ, οι Χοκς λύγισαν τους Γκρίζλις με 124-122, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας με 32 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Καβαλίερς 87-94


Σέλτικς-Πέισερς 119-104


Νικς-Νετς 120-66


Γκρίζλις-Χοκς 122-124


Πέλικανς-Πίστονς 104-112


Μπακς-Θάντερ 102-122


Κινγκς-Ράπτορς 109-122

