EuroLeague: Δοκιμασίες σε Τελ Αβίβ και Πόλη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με τις αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός και Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός συνεχίζεται η δράση στην EuroLeague.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί των Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με στόχο να πλασαριστούν ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα, στα δεύτερα ματς αυτής της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague.

Την Πέμπτη (22/1), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής το Τριφύλλι αγωνίζεται στο Τελ Αβίβ, με αντίπαλο τη Μακάμπι, στις 21:05, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30).

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε από το... χέρι τον Παναθηναϊκό και με 21 πόντους (5/9 τρίποντα) και 5 ασίστ τον οδήγησε ξανά στα θετικά αποτελέσματα, με 93-74 επί της Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, ενώ κομβικός ήταν και ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Αταμάν έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στους Έλληνες στο ματς κόντρα στους Βάσκους (Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ έμειναν για διψήφιο νούμερο λεπτών στο παρκέ, ενώ 7 λεπτά αγωνίστηκε ο Ρογκαβόπουλος) κι εκείνοι τον έβγαλαν... ασπροπρόσωπο. Την Πέμπτη (22/1, 21:05), ο Παναθηναϊκός θέλει να περάσει από το Τελ Αβίβ, απέναντι στη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική.

Βρίσκεται στο 14-9 και αναζητά μια δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η ομάδα του Ισραήλ, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ υποχώρησε στο 9-14.

Η Μακάμπι, πάντως απέδειξε μία ακόμη φορά απέναντι το επιθετικό ταλέντο της, σημειώνοντας 93 πόντους (ηττήθηκε με 100-93). Εχει 89,5 πόντους μ.ο. παραγωγικότητα, ενώ ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87,3 πόντους μ.ο.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς χωρίς τον σούπερ σταρ τους Κέντρικ Ναν, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου. Οι Ισραηλινοί δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς.

Το παιχνίδι Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός θα διευθύνουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μία 4η σερί νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, στις 19:30.

Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μακάμπι στο ΣΕΦ, για το 14-8 (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής).

Ο Ολυμπιακός είχε δείξει δύο πρόσωπα, ένα εξαιρετικά καλό στο α΄ μέρος και ένα κακό στο β΄ επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να επιστρέψουν από το -25 μειώνοντας μέχρι και στο -8!

Η Αναντολού Εφές έχει ρεκόρ 6-17 και ισοβαθμεί στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με τη Βιλερμπάν. Η Αναντολού Εφές προέρχεται από αρνητικό σερί 7-0, αφού έχει να νικήσει από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν πήρε «διπλό» στο Κάουνας, με 87-64 επί της Ζαλγκίρις, για την 16η αγωνιστική!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Τουρκία, η αποστολή του Ολυμπιακού, έγινε γνωστό πως ο Φρανκ Νιλικίνα, ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και γι' αυτό έμεινε στην Αθήνα. Δεδομένη είναι και η απουσία του Μόντε Μόρις.

Το παιχνίδι Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Novasports5
