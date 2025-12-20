Συνεχίζουμε και πληρώνουμε το ΣΕΦ

Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οροφής στο ΣΕΦ συνεχίζονται.

Αυτή τη φορά εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 29.300 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πανιών κάλυψης του παρκέ στην έδρα του Ολυμπιακού.

Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της οροφής παραμένει άλυτο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αν και έχει λάβει την παραχώρηση του γηπέδου με νόμο του ελληνικού κράτους, έχει καταστήσει σαφές –μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και τις κινήσεις της– ότι αναμένει από την Πολιτεία να αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών. Την ίδια στιγμή, τα σχετικά κονδύλια εξακολουθούν να εγκρίνονται.

Λίγες εβδομάδες μετά την αναβολή του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε λόγω των προβλημάτων στο ΣΕΦ, η Πολιτεία, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», προχώρησε στην έγκριση του ποσού των 29.300 ευρώ για νέο πανί κάλυψης του αγωνιστικού χώρου.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το κράτος συνεχίζει να καλύπτει προσωρινές λύσεις, την ώρα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για το τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας έντονης βροχόπτωσης σε ημέρα εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού.