Γερμανία: Πέθανε ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 96 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp, ​​με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Bluesky.

Ο καθηγητής πανεπιστημίου θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους της εποχής του. Διαμόρφωσε τη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη για δεκαετίες.

Ήταν ο πιο εξέχων εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της «Κριτικής Θεωρίας», που είναι γνωστή ως «Σχολή της Φρανκφούρτης».

Το κύριο έργο του είναι η «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», που δημοσιεύτηκε το 1981.