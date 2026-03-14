Γερμανία: Πέθανε ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας πέθανε στο Στάρνμπεργκ, σε ηλικία 96 ετών

Δημήτρης Μάνωλης

FILE-In this Nov. 7, 2006 taken photo German philosoph Juergen Habermas is seen in Koenigswinter near Bonn, Germany. The prominent German philosopher Juergen Habermas says he will not accept a high-priced literary award from the United Arab Emirates which he initially said heβ€™d be happy to receive. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)
Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 96 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp, ​​με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Bluesky.

Ο καθηγητής πανεπιστημίου θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους της εποχής του. Διαμόρφωσε τη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη για δεκαετίες.

Ήταν ο πιο εξέχων εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της «Κριτικής Θεωρίας», που είναι γνωστή ως «Σχολή της Φρανκφούρτης».

Το κύριο έργο του είναι η «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», που δημοσιεύτηκε το 1981.

Γερμανία: Πέθανε ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

