Γερμανία: Πέθανε ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας
Ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας πέθανε στο Στάρνμπεργκ, σε ηλικία 96 ετών
Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 96 ετών.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Bluesky.
Ο καθηγητής πανεπιστημίου θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους της εποχής του. Διαμόρφωσε τη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη για δεκαετίες.
Ήταν ο πιο εξέχων εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της «Κριτικής Θεωρίας», που είναι γνωστή ως «Σχολή της Φρανκφούρτης».
Το κύριο έργο του είναι η «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», που δημοσιεύτηκε το 1981.
