Γιούργκεν Χάμπερμας: Τα τραγικά χτυπήματα της μοίρας που συγκλόνισαν τη ζωή του

Ο φιλόσοφος Jürgen Habermas πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Δημήτρης Μάνωλης

Ο μεγάλος Γερμανός στοχαστής πέθανε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Starnberg, όπου ζούσε εδώ και πολλά χρόνια αποσυρμένος. Τα τελευταία χρόνια η προσωπική του ζωή είχε γίνει πιο μοναχική.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το απόγευμα του Σαββάτου. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Χάμπερμας παρέμενε ιδιαίτερα παραγωγικός. Το 2019 δημοσίευσε έργο 1.750 σελίδων με τίτλο «Επίσης μια Ιστορία της Φιλοσοφίας» (Auch eine Geschichte der Philosophie), στο οποίο εξετάζει τη σχέση μεταξύ πίστης και γνώσης. Το έργο χαρακτηρίστηκε από τον ακαδημαϊκό κόσμο ως ένα «εντυπωσιακό έργο των γηρατειών».

Μέχρι το τέλος της ζωής του τοποθετούνταν δημόσια για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δύο παρεμβάσεις του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση, καθώς υποστήριζε την ανάγκη έγκαιρης διαπραγματευτικής λύσης. Τον Νοέμβριο του 2025 τόνισε ότι, «με βάση τους νέους συσχετισμούς ισχύος στον κόσμο, η περαιτέρω πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ».

Μια ζωή που έγινε πιο μοναχική

Την ίδια περίοδο η προσωπική του ζωή είχε ήδη σημαδευτεί από απώλειες. Ο Χάμπερμας δεν ήταν άνθρωπος που αναζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας. Προτιμούσε τον γραπτό λόγο και κρατούσε την ιδιωτική του ζωή όσο το δυνατόν μακριά από τη δημόσια σφαίρα.

Ήταν παντρεμένος επί 70 χρόνια με τη σύζυγό του Ούτε Βέσελχοφ (Ute Wesselhoeft), την οποία γνώρισε στα φοιτητικά του χρόνια. Απέκτησαν τρία παιδιά και έζησαν μαζί μια μακρά ζωή. Τον Ιούνιο του 2025, όμως, η σύζυγός του πέθανε σε ηλικία 95 ετών. Η νεκρολογία της οικογένειας έγραφε: «Θρηνούμε την απώλεια της Ούτε Χάμπερμας-Βέσελχοφ, της αγαπημένης μου, στοργικής συζύγου, της στοργικής μας μητέρας...». Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, απεβίωσε και ο Γιούργκεν Χάμπερμας.

Το ζευγάρι είχε ήδη βιώσει μια ακόμη μεγάλη τραγωδία: την απώλεια της κόρης τους Ρεμπέκα Χάμπερμας, η οποία ήταν διακεκριμένη ιστορικός και πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023 ύστερα από σοβαρή ασθένεια. Οι γονείς της, ήδη άνω των 90 ετών, την κήδεψαν στο Γκέτινγκεν.

Το ζευγάρι είχε ακόμη δύο παιδιά: τον Tilmann Habermas, που γεννήθηκε το 1956 και είναι γνωστός ψυχολόγος, και την Judith Habermas, γεννημένη το 1976, η οποία εργάζεται ως επιμελήτρια εκδόσεων.

Η συμβολή της συζύγου του

Όπως είχε γράψει το 2025 η γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit, η Ute Wesselhoeft ήταν «εκείνη που καθιστούσε τα πάντα δυνατά». Χωρίς τη στήριξη και τις κριτικές της, σημείωνε η εφημερίδα, ο Χάμπερμας δύσκολα θα μπορούσε να μεγαλώσει τα παιδιά τους, να γράψει το τεράστιο έργο του και να διατηρήσει την οικογενειακή ζωή στο Starnberg.

Ο Χάμπερμας γεννήθηκε το 1929 στο Düsseldorf και μεγάλωσε στο Gummersbach. Το 1949 ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στο Göttingen. Η μεταπολεμική γερμανική κοινωνία, που ο ίδιος θεωρούσε συχνά αυταρχική και ασφυκτική, τον ώθησε νωρίς να οραματιστεί ένα νέο δημοκρατικό ξεκίνημα.

«Για μένα η δημοκρατία ήταν η λέξη-κλειδί», είχε πει σε βιογραφία που εκδόθηκε το 2014 από τον εκδοτικό οίκο Suhrkamp Verlag.

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τον πόλεμο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Στόχος η στήριξη ολόκληρης της αλυσίδας του πρωτογενούς τομέα

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Έδειξε αντίδραση, γιόρτασε με Ελ Κααμπί και επέστρεψε στην κορυφή

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί το νησί Χαργκ είναι τόσο σημαντικό - και γιατί μια κατάληψη θα ήταν επικίνδυνη

18:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι για την αργία της 25ης Μαρτίου

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Χανιά

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Εξετάζει» τις επιλογές της μετά το μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Γιούργκεν Χάμπερμας: Τα τραγικά χτυπήματα της μοίρας που συγκλόνισαν τη ζωή του

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά μόνο για εχθρούς»

18:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

18:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση - Τα ποσά

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια -Σε τι επιμένει η ΕΕ και τι απαντά το Λονδίνο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-1 - Ημίχρονο στο Παγκρήτιο Στάδιο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυραν το αίτημα για άσυλο και επιστρέφουν στο Ιράν

17:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Γυναικών: Διέλυσε τα Σκόπια η Ελλάδα, 101-47 στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Χανιά

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των ΗΑΕ μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ λένε οι Φρουροί της Επανάστασης - 15η ημέρα πολέμου

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

18:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση - Τα ποσά

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυραν το αίτημα για άσυλο και επιστρέφουν στο Ιράν

14:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Δίωξη για ανθρωποκτονιά με πρόθεση εις βάρος του 23χρονου

14:20LIFESTYLE

Σταύρος Ξαρχάκος: «Νυν και Αεί» - Η παρτιτούρα της ζωής ενός δημιουργού που έδωσε ήχο στη σύγχρονη Ελλάδα

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ