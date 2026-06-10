Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας

Ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη Σόφια όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής και στη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

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Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής και τη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια.
  • Ο Γεραπετρίτης είχε συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βοσνία
  • Ερζεγοβίνη και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.
  • Οι επαφές επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια.
  • Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω αυτών των συναντήσεων.
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Σειρά συναντήσεων με ομολόγους του από χώρες των Βαλκανίων έχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής και της Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιείται στη Σόφια.

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις με την υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πετρόβα. τον υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας Φερίτ Χότζα, τον υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ελμεντίν Κονακόβιτς και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Μεχμέτ Μποζάι.

Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP)

Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ελλάδας (και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στα Δυτικά Βαλκάνια και λειτουργεί ως όχημα για την ενσωμάτωση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στους ευρωπαϊκούς και ευρω-ατλαντικούς θεσμούς. Η περιφερειακή συνεργασία θεωρείται ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την εμπέδωση της σταθερότητας, της ασφάλειας και των σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ των χωρών της περιοχής. Ιδίως δε, σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της σύγκλισης με την ΕΕ και το ενωσιακό κεκτημένο.

Η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East European Cooperation Process) ιδρύθηκε το 1996 και η πρώτη Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις 4.11.1997. Αποτελεί το μόνο σχήμα περιφερειακής συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά όλες οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και το Κόσοβο. Ειδικότερα, πέραν της Ελλάδας, συμμετέχουν οι εξής: Αλβανία, Bόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και η κατάλληλη προετοιμασία για την ενσωμάτωση στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με συνεργασία στους τομείς του κράτους δικαίου, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Από το 2008, ο μηχανισμός περιφερειακής συνεργασίας έχει αναβαθμισθεί θεσμικά με την ίδρυση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation Council), η Γραμματεία του οποίου εδρεύει στο Σεράγεβο και λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας της SEECP. Αποστολή του είναι η εξειδικευμένη περιφερειακή συνεργασία σε τομείς προτεραιότητας και η παροχή τεχνογνωσίας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως, ως προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Παράλληλα, το RCC έχει αναλάβει επιχειρησιακό ρόλο για την εφαρμογή προγραμμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως της Διαδικασίας του Βερολίνου, και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Την Προεδρία της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκαλούμενης και Διαβαλκανικής, άσκησε η Αθήνα από τον Ιούλιο 2021 έως τον Ιούνιο 2022. Ακολούθησε η Προεδρία Ποντγκόριτσας μεταξύ Ιουλίου 2022 και Ιουνίου 2023, ενώ για την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2023 και Ιουνίου 2024 την Προεδρία έχουν αναλάβει τα Σκόπια.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, στο πλαίσιο της SEECP δεν χρησιμοποιούνται εθνικά σύμβολα (π.χ. σημαίες, εθνόσημα) και η αναφορά στους συμμετέχοντες γίνεται με τη χρήση του ονόματος της πρωτεύουσάς τους.

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