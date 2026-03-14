Ιράν: Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο

Στην Τεχεράνη, οι ισραηλινό-αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν το παλάτι Γκολεστάν, που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Ιράν: Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο

Το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είχε λειτουργήσει για χρόνια ως διοικητικό κέντρο της δυναστείας των Κατζάρ, υπέστη ζημιές κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τεχεράνης, στις 3 Μαρτίου 2026.

Το ιρανικό υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού έκανε σήμερα λόγο για καταστροφές σε τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικά μνημεία κατά μήκος του Ιράν, τη 15η ημέρα του πολέμου εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στην Τεχεράνη, οι ισραηλινό-αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν από τις πρώτες ημέρες της σύρραξης το παλάτι Γκολεστάν, που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Παλάτι Γκολεστάν

Το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είχε λειτουργήσει για χρόνια ως διοικητικό κέντρο της δυναστείας των Κατζάρ, υπέστη ζημιές κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τεχεράνης, στις 3 Μαρτίου 2026.

Αυτός ο χώρος, που ορισμένες φορές συγκρινόταν με τις Βερσαλλίες, είναι ένας από τους αρχαιότερους της ιρανικής πρωτεύουσας και χρησιμοποιείτο ως κατοικία της βασιλικής δυναστείας Κατζάρ (1789-1925).

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν, στην επαρχία της Τεχεράνης 19 μνημεία υπέστησαν ζημιές, σε διαφορετικό βαθμό.

Στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, η πλατεία Naqsh-e-Jahan, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και περιβάλλεται από τεμένη, ένα ανάκτορο και ένα ιστορικό μπαζάρ, ήταν εκείνη που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Στο Μπουσέρ, μια παραθαλάσσια πόλη στον Κόλπο, πολλές κατοικίες επλήγησαν στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, που μετρά πληθώρα κτιρίων ηλικίας 100 ή και 200 ετών.

Η Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) προειδοποίησε χθες για τις ζημιές και τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η πολιτιστική κληρονομιά μπροστά στην ομοβροντία των αεροπορικών πληγμάτων, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για ιστορικά μνημεία στο Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες άλλα που ενδεχομένως απειλούνται από τον πόλεμο.

