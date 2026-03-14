Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ»
Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας πλήγματα ακριβείας στο νησί Χαργκ στο Ιράν το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, διαφυλάσσοντας την ίδια στιγμή τις πετρελαϊκές υποδομές», ανέφερε η CENTCOM.
Από τα πλήγματα καταστράφηκαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, καταφύγια αποθήκευσης πυραύλων και πολλοί άλλοι στρατιωτικοί στόχοι, όπως τόνισε σε ανάρτησή της στο «Χ».
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να πλήξει τις πετρελαϊκές υποδομές στον κόμβο της νήσου Χαργκ του Ιράν, εκτός κι αν η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Χορμούζ.