Νύχτα εκατέρωθεν πληγμάτων στη Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμός του Χαργκ, επίθεση στην πρεβεία των ΗΠΑ

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Χάργκ πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους χωρίς να βλάψουν τις πετρελαϊκές υποδομές.

Στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη σημειώθηκε επίθεση με πύραυλο ή drone, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές.

Πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απέκρουσαν αεροπορικές επιθέσεις από το Ιράν.

Στο Κατάρ εκδόθηκαν για πρώτη φορά εντολές εκκένωσης περιοχών λόγω απειλής από επιθέσεις, με πολίτες να αναγκάζονται να παραμείνουν σε υπόγεια. Snapshot powered by AI

Σφοδροί βομβαρδισμοί από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και διαδοχικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους του Ιράν σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, την 15η ημέρα του πολέμου.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Χάργκ, τον «πολυτιμότερο» κόμβο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, καθώς από αυτό εξάγεται το 90% της παραγωγής σε μεγάλα δεξαμενόπλοια που μπορούν να αγκυροβολήσουν εκεί χάρη στο ευνοϊκό ανάγλυφο του βυθού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο που ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί, ωστόσο, τόνισε, απέφυγαν να προκαλέσουν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 13 Mar 21:22 ET) pic.twitter.com/MqjVf6pbI1 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι «καταστράφηκαν ολοσχερώς όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι στο "στολίδι" του Ιράν», σημειώνοντας ότι δεν κατέστρεψε τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού για «λόγους ευπρέπειας».

«Το Ιράν δεν έχει ΚΑΜΙΑ ικανότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε — δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό!», έγραψε, συμπληρώνοντας «ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ».

Επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Οι Αμερικανοί δεν ήταν οι μόνοι που εξαπέλυσαν επιθέσεις το βράδυ της Παρασκευής, καθώς έκρηξη σημειώθηκε στην αμερικανικά πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press ανέφεραν ότι ένας πύραυλος χτύπησε την πρεσβεία, ενώ το πρακτορείο AFP επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από επίθεση με drone, ενώ στο σημείο ξέσπασε και πυρκαγιά.

VIDEO: Fire and smoke seen at U.S. Embassy compound in Baghdad, Iraq amid reported drone attack.pic.twitter.com/Svj8zpqNUM — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 14, 2026

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο μετά τον θάνατο δύο μαχητών που υποστηρίζονταν από το Ιράν, κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράκ, ανέφερε επίσης το AFP, επικαλούμενο διάφορες πηγές.

Προληπτικές εκκενώσεις στο Κατάρ

Αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας απέκρουσαν αεροπορικές επιθέσεις από το Ιράν, μεταξύ των οποίων το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ισραήλ ανέφερε επίσης ότι δέχτηκε πυρά και απέκρουσε πυραύλους.

Στο Κατάρ, σημειώθηκε έκρηξη κατά τις 1:30 π.μ. (τοπική ώρα) πάνω από τον ουρανό της Ντόχα, και έγινε αισθητή σε ολόκληρη την πόλη.

Για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες από την έναρξη της σύγκρουσης, σε ορισμένες περιοχές της πόλης εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση – με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι λαμβάνει προληπτικά μέτρα.

Πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να περάσουν μερικές ώρες σε υπόγεια, χωρίς να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό ήταν άνευ προηγουμένου.

Στη συνέχεια, με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου στις 5:45 π.μ., άλλοι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πόλη.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί επίσης στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Στα μέσα της νύχτας, δέχθηκαν επίσης επιθέσεις.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε – για άλλη μια φορά, όπως κάνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες – ότι κατέρριψε drones πάνω από την ανατολική πλευρά της χώρας, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο πετρελαϊκό κοίτασμα.