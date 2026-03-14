Τσέλιε – ΑΕΚ: Το «κιτρινόμαυρο» πάρτι σε γήπεδο κι εξέδρα και τα «μπράβο» του Ηλιόπουλου (βίντεο)

H φοβερή και τρομερή ΑΕΚ «πάτησε» 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να είχε πετύχει άλλα τόσα κι επί της ουσίας πέρασε στους «8» της διοργάνωσης από το πρώτο ματς. Αυτό που απομένει να κάνει είναι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/03) απλά να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03), η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε την παρακάμερα του θριάμβου στη Σλοβενία, καταγράφοντας με μια… ξεχωριστή ματιά το πάρτι που στήθηκε σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα. Μάλιστα, μετά το τέλος ομάδα και κόσμος πανηγύρισαν μαζί με το επιβλητικό «διπλό».

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, μοίρασε «μπράβο», αγκαλιάζοντας τον Μάρκο Νίκολιτς κι έναν, έναν παίκτη ξεχωριστά.

