Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

Στη φωτογραφία, η οποία αποτελεί μέρος πρόσφατα δημοσιευμένων εγγράφων, ο πλέον απομακρυνθείς πρίγκιπας κάθεται σε ένα τραπέζι σε μια βεράντα.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ κάθεται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019, και τον πρώην Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον. Και οι τρεις κοιτάζουν την κάμερα.

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο iTV μετέδωσε πρώτο την είδηση.

This undated photo released by the U.S. Department of Justice, shows Jeffrey Epstein, center, sitting with Andrew Mountbatten-Windsor and Peter Mandelson. (U.S. Department of Justice via AP) U.S. Department of Justice

Σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι, η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Martha's Vineyard. Η εικόνα συγκαταλέγεται στα χιλιάδες έγγραφα που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένο να δημοσιεύσει βάσει νόμου του Κογκρέσου. Πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1999 και 2000.

