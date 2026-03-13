Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα
Για πρώτη φορά, δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία του πρώην μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πρίγκιπα Άντριου, μαζί με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Στη φωτογραφία, η οποία αποτελεί μέρος πρόσφατα δημοσιευμένων εγγράφων, ο πλέον απομακρυνθείς πρίγκιπας κάθεται σε ένα τραπέζι σε μια βεράντα.
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ κάθεται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019, και τον πρώην Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον. Και οι τρεις κοιτάζουν την κάμερα.
Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο iTV μετέδωσε πρώτο την είδηση.
Σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι, η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Martha's Vineyard. Η εικόνα συγκαταλέγεται στα χιλιάδες έγγραφα που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένο να δημοσιεύσει βάσει νόμου του Κογκρέσου. Πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1999 και 2000.