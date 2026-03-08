Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

Η πριγκίπισσα Ευγενία αποχώρησε από τη θέση της «προστάτιδας» της Anti-Slavery International, της παλαιότερης οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή, την οποία επιβεβαίωσε η εφημερίδα The Observer, έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης εκατομμυρίων εγγράφων και μηνυμάτων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εμπλέκοντας εκ νέου την οικογένεια του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Το τέλος μιας επταετούς συνεργασίας

Η οργάνωση αφαίρεσε το προφίλ της 35χρονης πριγκίπισσας από την ιστοσελίδα της, ευχαριστώντας την τυπικά για τη στήριξή της τα τελευταία επτά χρόνια. Παρόλο που η Ευγενία έχει αφιερώσει χρόνια στην καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, η σιωπή της γύρω από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος του πατέρα της, αλλά και οι νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της οικογένειάς της με τον Έπσταϊν, κατέστησαν τη θέση της μη βιώσιμη.

Υπό έλεγχο η φιλανθρωπική της δράση

Την ίδια στιγμή, η προσωπική της οργάνωση, The Anti-Slavery Collective, βρίσκεται υπό την αξιολόγηση της Επιτροπής Φιλανθρωπιών. Σύμφωνα με στοιχεία για το οικονομικό έτος που έληξε τον Απρίλιο του 2025, η οργάνωση δαπάνησε υπερδιπλάσια ποσά για μισθούς στελεχών (£191.537) σε σύγκριση με τα κονδύλια που διοχετεύθηκαν σε φιλανθρωπικά προγράμματα (£97.206).

Τα «καυτά» emails της Σάρα Φέργκιουσον

Η πίεση προς τις αδελφές Ευγενία και Βεατρίκη αυξάνεται μετά την αποκάλυψη αλληλογραφίας της μητέρας τους, Σάρα Φέργκιουσον. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Δούκισσα της Υόρκης, συνοδευόμενη από τις κόρες της, επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στο Μαϊάμι τον Ιούλιο του 2009, μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ενώ εκείνος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό ως σεσημασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Μάλιστα, τα emails υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια για το ταξίδι των τριών γυναικών, με τη Φέργκιουσον να τον ευχαριστεί θερμά, αποκαλώντας τον «τον αδελφό που πάντα ήθελα».

Μάρτυρες-κλειδιά για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Οι δύο πριγκίπισσες θεωρούνται πλέον δυνητικοί μάρτυρες-κλειδιά για την επαλήθευση του άλλοθι του πατέρα τους. Ο Άντριου έχει ισχυριστεί ότι τη νύχτα που κατηγορείται ότι συνευρέθηκε με το θύμα του Έπσταϊν, Βιρτζίνια Τζιούφρε, βρισκόταν στο σπίτι με τα παιδιά του. Μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο αδελφές δεν έχει σχολιάσει επίσημα τους ισχυρισμούς του, την ώρα που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ κρατά αποστάσεις, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του βασιλιά Καρόλου προς τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.

*Με πληροφορίες από observer

