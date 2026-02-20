Σάρα Φέργκιουσον: Ψυχικό ράκος μετά τη σύλληψη του Άντριου - «Μπορεί να χρειαστεί να καταθέσει»

Σε άσχημη ψυχική κατάσταση είναι η πρώην σύζυγος του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον

Σάρα Φέργκιουσον: Ψυχικό ράκος μετά τη σύλληψη του Άντριου - «Μπορεί να χρειαστεί να καταθέσει»

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

Σε δεινή θέση βρίσκεται η πρώην σύζυγος του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον μετά την σύλληψη του για το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύμφωνα την Daily Mail, φίλοι της Φέργκιουσον παραδέχονται ότι είναι σε κακή κατάσταση και αισθάνεται ότι «όλοι την έχουν βάλει στο μάτι».

Η 66χρονη πρώην δούκισσα της Υόρκης ενδέχεται τώρα να στραφεί προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να βρει χρήματα και να εγκαταλείψει το όνειρό της για ένα νέο σπίτι στο Ουίνδσορ προκειμένου να βρίσκεται κοντά στις κόρες της, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Ωστόσο, φέρεται να έχει πει στους φίλους της ότι δεν θα εκδώσει βιβλίο στο οποίο θα αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τους δεσμούς της οικογένειας με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν. Αν και μπορεί να καταλήξει να πρέπει να δώσει απαντήσεις στην βρετανική αστυνομία.

Princess Eugenie, Sarah Ferguson, Princess Beatrice

H Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της

Invision

Μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Μίλησα με μερικούς από τους φίλους της. Φαίνεται να είναι σε κακή κατάσταση. Λέει σε όλους ότι υποφέρει από ψυχικά προβλήματα και πιστεύει ότι όλοι την έχουν βάλει στο μάτι».

«Αλλά ταυτόχρονα είναι αποφασισμένη να βγει στην αγορά εργασίας και να αρχίσει να κερδίζει ξανά χρήματα. Δεν βλέπω πώς θα το καταφέρει. Η φήμη της είναι τοξική», σχολίασε η ίδια πηγή.

Η Σάρα Φέργκιουσον, όμως, φέρεται να αρνείται να γράψει όσα ξέρει σε βιβλίο από το οποίο θα κέρδιζε κάποια χρήματα. «Μπορεί να καταλήξει να πρέπει να πει αυτή την ιστορία στην αστυνομία και σε δικαστή και ενόρκους ή σε κάποια άλλη μορφή έρευνας», είπε η ίδια πηγή.

Μία δεύτερη πηγή από το βασιλικό περιβάλλον τόνισε στην εφημερίδα ότι η πρώην δούκισσα θα ήθελε να μένει στο Ουίνδσορ αλλά σε αυτή τη φάση μπορεί να χρειαστεί να μείνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να βγάλει χρήματα. «Νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει στην περιοχή του Ουίνδσορ για να είναι σχετικά εύκολο για τις Βεατρίκη και Ευγενία να την επισκέπτονται με τα εγγόνια της. Αλλά καταλαβαίνω τα επιχειρήματα να εγκατασταθεί στον Κόλπο αν πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να βγάλει χρήματα», εξήγησε η πηγή.

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

Σοκαρισμένες είναι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του πατέρα τους, Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail.

Ο πρώην πρίγκιπας πέρασε 11 ώρες υπό αστυνομική κράτηση χθες, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του. Έχει προηγηθεί η έφοδος αστυνομικών με πολιτικά ρούχα στο σπίτι του στο Νόρφολκ και η σύλληψή του.

Αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Ωστόσο οι φωτογράφοι κατάφεραν να τον απαθανατίσουν να κρύβεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου καθώς έφευγε από το αστυνομικό τμήμα του Aylsham λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από την πρώην σύζυγο του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, ή τις κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, και πληθαίνουν τα ερωτήματα για το που ακριβώς βρίσκονται.

Britain Prince Andrew

Από αριστερά προς δεξιά: Η πριγκίπισσα Ευγενία, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

«Αυτό είναι καταστροφικό για τη Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες της»

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, υπήρξαν χθες πληροφορίες ότι οι πριγκίπισσες είναι αναστατωμένες με τη σύλληψη και η μία βρίσκεται με την μητέρα τους. Ανώνυμες πηγές εξέφρασαν ανησυχίες για την ψυχική υγεία της Σάρα Φέργκιουσον, λέγοντας ότι η αστυνομική έρευνα είναι «καταστροφική για εκείνη και τις κόρες της».

Η πρώην δούκισσα της Υόρκης φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό, έχοντας περάσει μερικές ημέρες στις Γαλλικές Άλπεις με φίλους πριν μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη και τα κορίτσια. Φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι είναι δυνατή. Η απελπισία της για χρήματα ήταν σαφής βλακεία, αλλά αυτό ισοδυναμεί με αυτό που περνάει τώρα;»

Μια άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι οι δύο πριγκίπισσες είναι «σε κατάσταση σοκ». Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 25 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, όταν φωτογραφήθηκε να φεύγει από τη βασιλική έπαυλη Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Μέχρι πρόσφατα, συνέχιζε να ζει με τον Άντριου στην τεράστια έπαυλη παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν διαζευγμένο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Britain Sarah Ferguson

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

