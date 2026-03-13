Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ
Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός κληρικός και επικεφαλής των θρησκευτικών της χώρας ζήτησε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄να καταδικάσει τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
Ο Αλιρεζά Αραφί, εξέχον μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών φέρεται, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, να δήλωσε ότι ο Πάπας θα πρέπει να καταγγείλει την επίθεση ως «ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και ως παραβίαση της αξιοπρέπειας των θρησκευτικών ηγετών.
Ο Αραφί ήταν μέλος της προσωρινής ηγεσίας του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, πριν ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, οριστεί νέος Ανώτατος Ηγέτης.
Ο Πάπας είχε δεχθεί στο Βατικανό το 2022 τον Αγιατολάχ Αραφί, πρόεδρο των Ισλαμικών Σεμιναρίων του Ιράν.