Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός κληρικός και επικεφαλής των θρησκευτικών της χώρας ζήτησε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄να καταδικάσει τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αλιρεζά Αραφί, εξέχον μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών φέρεται, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, να δήλωσε ότι ο Πάπας θα πρέπει να καταγγείλει την επίθεση ως «ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και ως παραβίαση της αξιοπρέπειας των θρησκευτικών ηγετών.

Ο Αραφί ήταν μέλος της προσωρινής ηγεσίας του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, πριν ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, οριστεί νέος Ανώτατος Ηγέτης.

Ο Πάπας είχε δεχθεί στο Βατικανό το 2022 τον Αγιατολάχ Αραφί, πρόεδρο των Ισλαμικών Σεμιναρίων του Ιράν.

