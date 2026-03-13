Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Κάλεσε τον Πάπα να κατηγγείλει την επίθεση κατά του Ιράν 

Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ
Shiite Muslims attend the annual Al-Quds Day rally in Lahore, Pakistan, Friday, March 13, 2026, to show the importance of Jerusalem to Muslims and in solidarity with Palestinian and Iranian people. (AP Photo/K.M. Chaudary)
Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός κληρικός και επικεφαλής των θρησκευτικών της χώρας ζήτησε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄να καταδικάσει τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αλιρεζά Αραφί, εξέχον μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών φέρεται, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, να δήλωσε ότι ο Πάπας θα πρέπει να καταγγείλει την επίθεση ως «ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και ως παραβίαση της αξιοπρέπειας των θρησκευτικών ηγετών.

Ο Αραφί ήταν μέλος της προσωρινής ηγεσίας του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, πριν ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, οριστεί νέος Ανώτατος Ηγέτης.

Ο Πάπας είχε δεχθεί στο Βατικανό το 2022 τον Αγιατολάχ Αραφί, πρόεδρο των Ισλαμικών Σεμιναρίων του Ιράν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια της Ινδίας να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

21:34LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων

21:26ΥΓΕΙΑ

Προσοχή: Σημάδια και κίνδυνοι υγείας από υπερβολικό μαγνήσιο στον οργανισμό

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 13/3/2026

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Βάλλη – Ιερωνύμου για κοινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό - Τη Δευτέρα η απολογία του

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Μετά τους φωτογράφους τα έβαλε και με δημοσιογράφους - «Ψεύτικοι τίτλοι για τον πόλεμο»

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Στα όρια τους οι πρατηριούχοι - Aπειλούν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους ηγέτες του Ιράν

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε για την δολοφονία του 20χρονου

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Στα όρια τους οι πρατηριούχοι - Aπειλούν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους ηγέτες του Ιράν

17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ