ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους ηγέτες του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των ηγετών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Να σημειωθεί ότι τα πρόσωπα που έχουν επικηρυχθεί αναφέρονται ως «ηγέτες - κλειδιά των Φρουρών της Επανάστασης». Φαίνεται δηλαδή ότι στο στόχαστρο δεν μπαίνει η πολιτική ηγεσία του Ιράν αλλά μόνο όσα άτομα συνδέονται με το σκληροπυρηνικό στρατιωτικό σώμα του Ιράν.

«Έχετε πληροφορίες για αυτούς τους Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων; Στείλτε μας μια πληροφορία. Μπορεί να δικαιούστε αμοιβή και μετεγκατάσταση», γράφει η ανάρτηση του προγράμματος «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης