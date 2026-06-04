ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 103 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Μάιο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Τον Μάιο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 103 εκατομμύρια ευρώ. Την

τελευταία εβδομάδα, από τις 26 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Ηράκλειο, επέλεξε τα

στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Να σκοράρουν & οι δύο ομάδες» και «Συνολικά Γκολ» σε 19 αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Ισλανδίας και τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και της Σουηδίας, έκανε Cash Out και κέρδισε 9.904,59 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 31 Μαΐου, στο Σκορ 4 της 5ης ιπποδρομίας από το Kenilworth, δύο νικητές κέρδισαν από 2.146,47 ευρώ.