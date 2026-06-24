Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

Snapshot Στις 15 Ιουνίου 2026, περίπου 60% των ακτών της Ανατολικής Αττικής κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Σημαντικά προβλήματα μικροβιακής ρύπανσης εντοπίστηκαν σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες της Ανατολικής Αττικής.

Στην περιοχή Πειραιά

Παλαιού Φαλήρου, σχεδόν το 48% των σημείων δειγματοληψίας χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω υψηλών επιπέδων E. coli.

Οι παραλίες από τον Άλιμο έως τη Βάρκιζα εμφανίζουν ικανοποιητική ποιότητα νερών, ενώ η Λουμβάρδα, η Ανάβυσσος και η Παλαιά Φώκαια παρουσιάζουν σοβαρές μικροβιακές επιβαρύνσεις.

Η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και εντατικοποίησης των ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος επισημαίνεται από τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα διατήρησε και φέτος τη 2η θέση παγκοσμίως σε «Γαλάζιες Σημαίες», επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των παραλιών της. Συνολικά, 624 ακτές πήραν γαλάζια σημαία, καθώς πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την καθαρότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουομένων, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από αρμόδιους φορείς, όπως το ΠΑΚΟΕ, προσφέρουν επιπλέον μικροβιολογικά δεδομένα για το νερό.

Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026, δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης σε αρκετές ακτές της Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικροβιολογικούς δείκτες (E. coli και εντερόκοκκοι), περίπου 6 στις 10 ακτές που εξετάστηκαν στην Ανατολική Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση. Σε σύγκριση με τον Μάιο, η εικόνα εμφανίζεται αισθητά χειρότερη.

Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγραινά και η παραλία Σουνίου. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία «Οξυγόνο», η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δεικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη.

Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις E. coli. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής.

Στη συνέχεια της ακτογραμμής, η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Στη Νέα Μάκρη, δύο από τα τρία σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Συνολικά, οι μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές τοπικές μικροβιακές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες, όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχινιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Προβλήματα και σε Πειραιά, Φάληρο, Ανάβυσσο

Αυξημένα επίπεδα μικροβιακής ρύπανσης καταγράφηκαν και στη θαλάσσια ζώνη από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, οι πιο σοβαρές επιβαρύνσεις εντοπίστηκαν στις περιοχές του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου.

Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών προσδιορισμών προκύπτει ότι 11 σημεία κρίθηκαν (Κ)ατάλληλα για κολύμβηση (52,4%), ενώ 10 σημεία χαρακτηρίστηκαν (Α)κατάλληλα (47,6%). Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στους μικροβιακούς δείκτες Escherichia coli (E. coli) και εντερόκοκκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων. Ακατάλληλα κρίθηκαν και τα τέσσερα πρώτα σημεία δειγματοληψίας, δηλαδή τρεις θέσεις στην Πειραϊκή – Ακτή Θεμιστοκλέους και Φρεατίδα, καθώς και η παραλία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις E. coli καταγράφηκαν στις περιοχές της Πειραϊκής, γεγονός που υποδηλώνει συνεχιζόμενη επιβάρυνση της παράκτιας ζώνης.

Αντίθετα, οι παραλίες του Μπάτη, του Εδέμ, του Αλίμου, της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βουλιαγμένης και της Βάρκιζας παρουσίασαν συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου σημαντικά χαμηλότερες από τα θεσμοθετημένα όρια. Ξεχώρισαν η παραλία Okeanida Beach στη Βουλιαγμένη και η παραλία Μικρό Καβούρι, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές τόσο σε E. coli όσο και σε εντερόκοκκους, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιοχή.

Στη συνέχεια της διαδρομής προς τα νότια, η εικόνα εμφανίζεται μικτή. Η παραλία Λουμβάρδας στον Δήμο Κρωπίας κρίθηκε ακατάλληλη λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων E. coli, ενώ οι παραλίες Αγίου Νικολάου και Δυτικής Παραλίας Λαγονησίου, εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων και χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση.

Στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας εντοπίστηκαν εκ νέου σημαντικές επιβαρύνσεις. Ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν πέντε συνεχόμενα σημεία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων στην παραλία Αναβύσσου και τριών θέσεων στην παραλία Παλαιάς Φώκαιας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις E. coli που καταγράφηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις υποδεικνύουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας υδάτων, παρότι οι τιμές των εντερόκοκκων παρέμειναν σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλές.

Συνολικά, οι επαναληπτικές μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει ικανοποιητική στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες των νοτίων προαστίων, από τον Άλιμο έως τη Βάρκιζα. Ωστόσο, οι καταγραφές στην Πειραϊκή, στο Παλαιό Φάληρο, στη Λουμβάρδα και κυρίως στην περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας καταδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και εντατικοποίησης των ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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