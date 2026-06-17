Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

Αν έχεις κλείσει διακοπές στην Αλβανία αυτό το καλοκαίρι, ίσως να θέλεις να το ξανασκεφτείς πριν βουτήξεις στη θάλασσα.

Μια νέα έκθεση αποκάλυψε τις πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης, όπου η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται ως «κακή».

Η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα νερών στην Ευρώπη, με το εντυπωσιακό 23% των παράκτιων σημείων κολύμβησης να αξιολογείται ως κακής ποιότητας.

Αυτό είναι πάνω από τρεις φορές περισσότερο από τη δεύτερη χειρότερη χώρα, την Εσθονία, όπου το 6,7% των παραλιών κατατάχθηκε ως κακής ποιότητας.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, μόλις το 16% των αλβανικών παραλιών έλαβε αξιολόγηση «εξαιρετική», ενώ το 38% θεωρείται «καλή».

Αυτό σημαίνει πάνω από πέντε φορές λιγότερες εξαιρετικές παράκτιες περιοχές κολύμβησης σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, που φτάνει το 88%.

Ωστόσο, η έκθεση φέρνει καλά νέα για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς την Κύπρο, τη Λιθουανία ή τη Σλοβενία.

Σε αυτές τις χώρες, το 100% των παράκτιων σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως εξαιρετικό.

Τα ευρήματα προέρχονται από παρακολούθηση σε 22.000 παράκτια και εσωτερικά σημεία κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία το 2025.

Η λεγόμενη «Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης» (Bathing Water Directive) μετρά πόσο ασφαλές είναι το νερό για κολύμβηση, αναλύοντας βακτήρια που δείχνουν την παρουσία κοπράνων και λυμάτων.

Αν καταποθούν, τα μολυσμένα νερά μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως γαστρεντερικά προβλήματα και διάρροια, γεγονός που καθιστά το ζήτημα σοβαρό για τους λουόμενους.

Τα σημεία ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και λαμβάνουν αξιολόγηση «κακή», «επαρκής», «καλή» ή «εξαιρετική» ανάλογα με τη ρύπανση από κοπρανώδη βακτήρια.

Για να δεις συγκεκριμένες παραλίες και να ελέγξεις αν ο προορισμός των διακοπών σου έχει καθαρά νερά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν διαδραστικό χάρτη.

Ασφαλή τα νερά της Ευρώπης

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι συνολικά τα νερά της Ευρώπης είναι γενικά ασφαλή και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό καθαρά.

Συνολικά, το 87,4% των παράκτιων υδάτων χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό κρίθηκε ως κακό.

Η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Λένα Γιλια-Μονόνεν, δήλωσε: «Αυτό το καλοκαίρι μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τα οφέλη της σωστής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης, που έχουν καταστήσει τη μεγάλη πλειονότητα των υδάτων μας αρκετά καθαρή για κολύμβηση».

Οι ταξιδιώτες που κατευθύνονται στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία θα χαρούν να μάθουν ότι δεν υπήρχε ούτε ένα παράκτιο σημείο με κακή αξιολόγηση.

Για όσους μένουν πιο κοντά, το 78% των παράκτιων σημείων κολύμβησης στην Ιρλανδία έλαβε την αξιολόγηση «εξαιρετική», ενώ μόλις το 0,7% κρίθηκε κακής ποιότητας.

Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Αλβανίας, τα παράκτια νερά είναι γενικά πιο εύκολο να διατηρηθούν καθαρά, καθώς τα θαλάσσια ρεύματα απομακρύνουν φυσικά τα απόβλητα από την ακτή.

Ωστόσο, τα εσωτερικά υδάτινα σώματα αποτελούν εντελώς διαφορετική περίπτωση.

Σε όλη την Ευρώπη, το 78% των σημείων εσωτερικής κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά, η πλειονότητα των οποίων αφορά λίμνες.

Τα ποτάμια αντιστοιχούν μόλις στο 5,5% όλων των σημείων κολύμβησης στην Ευρώπη, και μόνο το 47% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά.

Στην Ισπανία, το 11% των σημείων εσωτερικής κολύμβησης θεωρήθηκε κακής ποιότητας.

Οι δεύτερες χειρότερες επιδόσεις εντοπίζονται στην Κροατία με 7,1% και στη Γαλλία με 6%.

Ακόμη και χώρες με εξαιρετικά καθαρές θάλασσες, όπως η Πορτογαλία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση καθαρών λιμνών και ποταμών.

Αν και τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεχωριστές μελέτες δείχνουν παρόμοια προβλήματα.

Σύμφωνα με δεδομένα του DEFRA, μόνο δύο ποτάμια σημεία κολύμβησης στη Βρετανία έχουν επαρκή ποιότητα νερού.

Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως κακής ποιότητας και συνοδεύονται από προειδοποιήσεις κατά της κολύμβησης.

Παράλληλα, 26 παράκτιες περιοχές έχουν επίσης προειδοποιήσεις λόγω κακής ποιότητας νερού.

Η οργάνωση Surfers Against Sewage ανέφερε ότι 6.000 άνθρωποι αρρώστησαν μετά από κολύμβηση σε επίσημα σημεία τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ 1.263 περιπτώσεις ασθένειας καταγράφηκαν μόνο το περασμένο έτος.

Η θέση της Ελλάδας

Φυσικά η χώρα μας δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις βρώμικες παραλίες. Η Ελλάδα, λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση με τις καθαρότερες παραλίες με την Κύπρο να βρίσκεται στην κορυφή.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail