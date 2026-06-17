Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

Μια νέα έκθεση αποκάλυψε τις πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης, όπου η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται ως «κακή»

Δημήτρης Δρίζος

Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!
TRAVEL
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν έχεις κλείσει διακοπές στην Αλβανία αυτό το καλοκαίρι, ίσως να θέλεις να το ξανασκεφτείς πριν βουτήξεις στη θάλασσα.

Μια νέα έκθεση αποκάλυψε τις πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης, όπου η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται ως «κακή».

Η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα νερών στην Ευρώπη, με το εντυπωσιακό 23% των παράκτιων σημείων κολύμβησης να αξιολογείται ως κακής ποιότητας.

Αυτό είναι πάνω από τρεις φορές περισσότερο από τη δεύτερη χειρότερη χώρα, την Εσθονία, όπου το 6,7% των παραλιών κατατάχθηκε ως κακής ποιότητας.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, μόλις το 16% των αλβανικών παραλιών έλαβε αξιολόγηση «εξαιρετική», ενώ το 38% θεωρείται «καλή».

Αυτό σημαίνει πάνω από πέντε φορές λιγότερες εξαιρετικές παράκτιες περιοχές κολύμβησης σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, που φτάνει το 88%.

Ωστόσο, η έκθεση φέρνει καλά νέα για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς την Κύπρο, τη Λιθουανία ή τη Σλοβενία.

Σε αυτές τις χώρες, το 100% των παράκτιων σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως εξαιρετικό.

33.jpg

Τα ευρήματα προέρχονται από παρακολούθηση σε 22.000 παράκτια και εσωτερικά σημεία κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία το 2025.

Η λεγόμενη «Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης» (Bathing Water Directive) μετρά πόσο ασφαλές είναι το νερό για κολύμβηση, αναλύοντας βακτήρια που δείχνουν την παρουσία κοπράνων και λυμάτων.

Αν καταποθούν, τα μολυσμένα νερά μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως γαστρεντερικά προβλήματα και διάρροια, γεγονός που καθιστά το ζήτημα σοβαρό για τους λουόμενους.

Τα σημεία ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και λαμβάνουν αξιολόγηση «κακή», «επαρκής», «καλή» ή «εξαιρετική» ανάλογα με τη ρύπανση από κοπρανώδη βακτήρια.

Για να δεις συγκεκριμένες παραλίες και να ελέγξεις αν ο προορισμός των διακοπών σου έχει καθαρά νερά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν διαδραστικό χάρτη.

Ασφαλή τα νερά της Ευρώπης

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι συνολικά τα νερά της Ευρώπης είναι γενικά ασφαλή και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό καθαρά.

Συνολικά, το 87,4% των παράκτιων υδάτων χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό κρίθηκε ως κακό.

Η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Λένα Γιλια-Μονόνεν, δήλωσε: «Αυτό το καλοκαίρι μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τα οφέλη της σωστής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης, που έχουν καταστήσει τη μεγάλη πλειονότητα των υδάτων μας αρκετά καθαρή για κολύμβηση».

Οι ταξιδιώτες που κατευθύνονται στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία θα χαρούν να μάθουν ότι δεν υπήρχε ούτε ένα παράκτιο σημείο με κακή αξιολόγηση.

Για όσους μένουν πιο κοντά, το 78% των παράκτιων σημείων κολύμβησης στην Ιρλανδία έλαβε την αξιολόγηση «εξαιρετική», ενώ μόλις το 0,7% κρίθηκε κακής ποιότητας.

Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Αλβανίας, τα παράκτια νερά είναι γενικά πιο εύκολο να διατηρηθούν καθαρά, καθώς τα θαλάσσια ρεύματα απομακρύνουν φυσικά τα απόβλητα από την ακτή.

333.jpg

Ωστόσο, τα εσωτερικά υδάτινα σώματα αποτελούν εντελώς διαφορετική περίπτωση.

Σε όλη την Ευρώπη, το 78% των σημείων εσωτερικής κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά, η πλειονότητα των οποίων αφορά λίμνες.

Τα ποτάμια αντιστοιχούν μόλις στο 5,5% όλων των σημείων κολύμβησης στην Ευρώπη, και μόνο το 47% αυτών χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά.

Στην Ισπανία, το 11% των σημείων εσωτερικής κολύμβησης θεωρήθηκε κακής ποιότητας.

Οι δεύτερες χειρότερες επιδόσεις εντοπίζονται στην Κροατία με 7,1% και στη Γαλλία με 6%.

Ακόμη και χώρες με εξαιρετικά καθαρές θάλασσες, όπως η Πορτογαλία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση καθαρών λιμνών και ποταμών.

Αν και τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεχωριστές μελέτες δείχνουν παρόμοια προβλήματα.

Σύμφωνα με δεδομένα του DEFRA, μόνο δύο ποτάμια σημεία κολύμβησης στη Βρετανία έχουν επαρκή ποιότητα νερού.

Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως κακής ποιότητας και συνοδεύονται από προειδοποιήσεις κατά της κολύμβησης.

Παράλληλα, 26 παράκτιες περιοχές έχουν επίσης προειδοποιήσεις λόγω κακής ποιότητας νερού.

Η οργάνωση Surfers Against Sewage ανέφερε ότι 6.000 άνθρωποι αρρώστησαν μετά από κολύμβηση σε επίσημα σημεία τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ 1.263 περιπτώσεις ασθένειας καταγράφηκαν μόνο το περασμένο έτος.

Η θέση της Ελλάδας

Φυσικά η χώρα μας δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις βρώμικες παραλίες. Η Ελλάδα, λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση με τις καθαρότερες παραλίες με την Κύπρο να βρίσκεται στην κορυφή.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος

14:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

posokanei.gov.gr: 22 ερωταπαντήσεις για τους καταναλωτές για τη νέα πλατφόρμα

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον σίριαλ κίλερ του Gilgo Beach: Διαμέλιζε τα θύματά του και τα σκόρπιζε - Το χρονικό του τρόμου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Ξηρόλιμνη - Ο χάρτης κινδύνου για την Πέμπτη

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν Meta και TikTok στα δικαστήρια για την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης τους

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας κυκλώνας εξαφάνισε το 7% του πληθυσμού του σπανιότερου είδους μεγάλων πιθήκων στον κόσμο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικός οδηγός για το posokanei.gov.gr: Πώς θα μπείτε, πώς θα συγκρίνετε 10.000 τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ποιες αλυσίδες συμμετέχουν

14:29LIFESTYLE

Γιώργος Παρτσαλάκης: Από τη «Γη της ελιάς» στις «Μπλε ώρες» - Ο ρόλος του

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Σελήνη γέφυρα, ο Άρης προορισμός: Ο αστρικός χάρτης προς της NASA προς τον «κόκκινο πλανήτη»

14:21ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Πρώτος ξανά ο Πλατανησιώτης με 41,5%

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό με άχυρα τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς

14:05ΚΟΣΜΟΣ

G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ που έφτασε αργοπορημένος - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε σοβαρά τροχαία» λέει η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε δύσκολους καιρούς και τελικά ευημερία» - Το βίντεο από την επίσκεψη σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ κατά Τραμπ: «Χωρίς το Ισραήλ δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

13:31TRAVEL

Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Σκαλόνι - Μέσι και το «σ’ αγαπώ πολύ» που του ψιθύρισε στο αυτί

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στον Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

13:12ANNOUNCEMENTS

Δυναμική πρεμιέρα για το Release Athens Festival με τη σφραγίδα της Allwyn 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

13:31TRAVEL

Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

14:05ΚΟΣΜΟΣ

G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ που έφτασε αργοπορημένος - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε σοβαρά τροχαία» λέει η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο: Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας - Δείτε βίντεο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την Ιταλίδα εργαζόμενη της Prada λίγο πριν τον γάμο της

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Κρανίο της αγνοούμενης επιστήμονος αποκαλύπτει νέο στοιχείο για τον θάνατό της - Η νέα θεωρία για τους εξαφανισμένους επιστήμονες της NASA

12:54LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Αλήθεια Τώρα» - Το βίντεο που ξεσήκωσε τους θαυμαστές της

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό με άχυρα τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο διάσημος παρουσιαστής αποκάλυψε στον αέρα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο - «Αν πετύχει θα σας δω την έκτη σεζόν, αν όχι να προσέχετε»

11:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έγραψε ιστορία απέναντι στον Ζιντάν: Τα ιστορικά ρεκόρ στην πρεμιέρα του

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικός οδηγός για το posokanei.gov.gr: Πώς θα μπείτε, πώς θα συγκρίνετε 10.000 τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ποιες αλυσίδες συμμετέχουν

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι που θα «σκότωνε για ένα τσιγάρο» έκοψε το κάπνισμα - Η ειρωνεία από τον Μερτς: «Πότε, χθες βράδυ;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ