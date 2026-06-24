Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η ηγεσία της χώρας θεωρεί ότι η κίνηση αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο στασιμότητας 70 ετών για το πολεμικό ναυτικό

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την Τρίτη την τελετή ένταξης του Choe Hyon, του πρώτου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων της χώρας, στο ναυπηγείο Ναμπχό στη δυτική ακτή, σηματοδοτώντας μια επιθετική στροφή των ναυτικών δυνάμεων της Πιονγιάνγκ προς την ανοιχτή θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η ηγεσία της χώρας θεωρεί ότι η κίνηση αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο στασιμότητας 70 ετών για το πολεμικό ναυτικό, το οποίο παραδοσιακά αποτελούσε τον πιο αδύναμο κρίκο των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, της οποίας, η επιχειρησιακή φιλοσοφία αλλάζει ριζικά. Η Πιονγιάνγκ εγκαταλείπει σταδιακά το δόγμα της απλής παράκτιας άμυνας, που βασιζόταν σε υποβρύχια και ταχύπλοα, επιδιώκοντας πλέον να επεκτείνει την πυρηνική και πυραυλική της απειλή σε διεθνή ύδατα.

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Ο δε σχεδιασμός προβλέπει τη ναυπήγηση δύο μεγάλων πλοίων επιφανείας ετησίως, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να κάνει ανοιχτά λόγο για μελλοντικά καταδρομικά 10.000 τόνων που θα διπλασιάσουν το εκτόπισμα του Choe Hyon.

Η ρωσική βοήθεια και οι επιφυλάξεις των αναλυτών

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το ναυπηγικό πρόγραμμα εγείρει σοβαρά ερωτήματα στη διεθνή κοινότητα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Λέιφ-Έρικ Ίσλεϊ του Πανεπιστημίου Ewha στη Σεούλ, ο ρυθμός κατασκευής υποδηλώνει ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να λαμβάνει σημαντική υλική και τεχνολογική βοήθεια από τη Ρωσία, ως αντάλλαγμα για την αποστολή στρατευμάτων και πυρομαχικών στο μέτωπο της Ουκρανίας.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναλυτής Γιου Τζι-χουν από το Κορεατικό Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων επισημαίνει ότι το νέο αντιτορπιλικό της Βόρειας Κορέας, παρά τις τεχνολογικές του ελλείψεις, αποτελεί πραγματικό πονοκέφαλο για την ασφάλεια της Νότιας Κορέας, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα εκτόξευσης πυραύλων.

Από την πλευρά του, ο Καρλ Σούστερ, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων του Κοινού Κέντρου Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ, εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός σχετικά με την άμεση στρατιωτική απειλή, τονίζοντας ότι η επιβιωσιμότητα του πλοίου σε μια ανοιχτή σύγκρουση είναι περιορισμένη.

Υπογραμμίζει όμως ότι η παρουσία του περιπλέκει τις αποστολές επιτήρησης των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Η ύπαρξη ενός πολεμικού πλοίου «ανοιχτής θάλασσας» , έστω και με τα προβλήματα που παρουσιάζει το πρόγραμμα - όπως η περίπτωση του αδελφού πλοίου Kang Kon που είχε ανατραπεί κατά την πρώτη του καθέλκυση τον Μάιο του 2025 πριν ανασυρθεί για δοκιμές - αναγκάζει τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Σεούλ να αναθεωρήσουν τον σχεδιασμό των ναυτικών τους περιπολιών στην περιοχή.

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