Οι γυναίκες της Βόρειας Κορέας: Από τη βασίλισσα Μιν στην αδερφή του ηγέτη και στη σεβαστή κόρη

Snapshot Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε, εμφανίζεται σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις και θεωρείται πιθανή μελλοντική κληρονόμος της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζει την κόρη του για την ηγεσία, πιθανώς ως απάντηση στις δικές του δυσκολίες κατά την ταχεία ανάληψη της εξουσίας.

Η Κιμ Τζου Ε παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης ως ισχυρή γυναίκα ηγέτης, με στρατιωτικές δραστηριότητες και σεβαστό προφίλ.

Η αδερφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, παίζει δευτερεύοντα ρόλο και δεν θεωρείται σοβαρή υποψήφια για εξουσία.

Το φύλο της Κιμ Τζου Ε μπορεί να περιπλέξει τη διαδοχή, αλλά το καθεστώς χρησιμοποιεί μηχανισμούς προπαγάνδας για να προετοιμάσει το κοινό για μια γυναίκα ηγέτη. Snapshot powered by AI

Κάθε Πρωτοχρονιά, η άρχουσα ελίτ της Βόρειας Κορέας συγκεντρώνεται στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν για να αποτίσει φόρο τιμής στα ταριχευμένα σώματα του Κιμ Ιλ Σουνγκ και του Κιμ Γιονγκ Ιλ, των δύο πρώτων ηγετών του μυστικοπαθούς κράτους. Στο κέντρο βρίσκεται συνήθως ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Τέτοιες τελετουργίες, που διεξάγονται με ανώτερους αξιωματούχους και άλλα μέλη της οικογένειας Κιμ, είναι ιδιαίτερα χορογραφημένες και από τις πιο σημαντικές στο ημερολόγιο του μοναδικού κληρονομικού κομμουνιστικού κράτους στον κόσμο. Φέτος, ωστόσο, υπήρξε μια μικρή παραλλαγή: η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου Ε, εμφανίστηκε στο κέντρο, ανάμεσα στον πατέρα της και τη μητέρα της, Ρι Σολ Τζου. Η τοποθέτησή της στην καρδιά της οικογένειας φαινόταν να είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας παρουσίασης της ως πιθανής μελλοντικής κληρονόμου στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο.

Η Κιμ Τζου Ε, η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ή 14 ετών, έχει εμφανιστεί σε εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, σε τελετουργικές παρελάσεις που παρουσίαζαν το ναυτικό και σε επιθεωρήσεις εργοστασίων. Έχει οδηγήσει άρμα μάχης και έχει πυροβολήσει, και ανώτεροι στρατηγοί έχουν φωτογραφηθεί να γονατίζουν για να την ενημερώσουν. «Οι συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς και η εξέλιξη του δημόσιου προφίλ της τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να υποδηλώνουν μια σκόπιμη, μακροπρόθεσμη προσπάθεια να προετοιμάσει τον βορειοκορεατικό λαό για την κληρονομική διαδοχή τέταρτης γενιάς», δήλωσε η Ρέιτσελ Μινγιάνγκ Λι του Κέντρου Stimson με έδρα την Ουάσινγκτον.

Πολλοί ειδικοί σε θέματα Βόρειας Κορέας , συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, καταλήγουν τώρα στο συμπέρασμα ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζει την κόρη του για την ηγεσία. Ο Κιμ είναι ακόμα στις αρχές της δεκαετίας των σαράντα, αλλά πιστεύεται ότι το πρόωρο ξεκίνημα είναι αποτέλεσμα της δικής του βιαστικής, αιματηρής ανόδου στην απόλυτη εξουσία στο τέλος της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν ο τρίτος γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ και είχε περάσει μέρος της παιδικής του ηλικίας σε ένα διεθνές σχολείο στην Ελβετία. Ενώ ο πατέρας του τον θεωρούσε κατάλληλο για ηγεσία, ήταν εντελώς άγνωστος στο βορειοκορεατικό κοινό - μέχρι που ο Κιμ Γιονγκ Ιλ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2008. Αυτό κατέστησε αναγκαία την ταχεία προετοιμασία για τη διαδοχή το 2011.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έπρεπε να υποβληθεί σε ταχεία εκπαίδευση και να χτίσει δεσμούς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τριών ετών πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Ως αποτέλεσμα, δυσκολεύτηκε και υπήρχαν άνθρωποι γύρω του που τον αγνοούσαν», δήλωσε ο Τσόνγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ στη Σεούλ.

Κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο θείος του, Τζανγκ Σονγκ Θάεκ, θεωρούνταν συχνά ως η πραγματική δύναμη πίσω από τον θρόνο.

Ο Κιμ τελικά εδραίωσε την επιρροή του μέσω αυτού που ο Τσόνγκ αποκαλεί «βασιλεία του τρόμου». Αυτό περιελάμβανε την εκτέλεση του Τζανγκ το 2013 για φερόμενη σχεδίαση πραξικοπήματος και τη δραματική δολοφονία του ετεροθαλούς αδελφού του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ναμ , στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ το 2017. Ο Βίκτορ Τσα του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο Κιμ «προσπαθούσε να βελτιώσει τη δική του μετάβαση, η οποία δεν πήγε πολύ ομαλά. Η προσπάθειά του να αποκαλύψει την Κιμ Τζου Ε είναι η πιο ξεκάθαρη εκδήλωση των δικών του ανησυχιών από τότε που ανέλαβε την εξουσία».

Ο κόσμος έμαθε για πρώτη φορά για την κόρη του το 2013, όταν ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε ότι την είχε αγκαλιάσει σε μια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα. Ο Ρόντμαν περιέγραψε τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως «καλό μπαμπά» με μια «όμορφη οικογένεια». Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει άλλα παιδιά.

Η Kiιμ Τζου Ε άρχισε να εμφανίζεται τακτικά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Sejong, έκανε 49 δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ 2022 και τέλους 2025. Αρχικά, οι περισσότερες από αυτές περιστρέφονταν γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις, για να «προβάλουν την εικόνα μιας ισχυρής γυναίκας ηγέτιδας ικανής να διοικήσει τον βορειοκορεατικό στρατό», δήλωσε ο Τσέονγκ.

Ο σύμβουλος εικόνας ΤζόνγκΓιον-α , ο οποίος έχει συμβουλεύσει τους υποψηφίους για την προεδρία της Νότιας Κορέας σχετικά με το πώς να ντύνονται, δήλωσε ότι το καθεστώς «ανεβάζει επίσης το κύρος της Τζου Ε δημοσιεύοντας φωτογραφίες που την δείχνουν να κάνει πράγματα που είχε κάνει ο πατέρας της στο παρελθόν σε στημένες εκδηλώσεις, όπως το να πυροβολεί με τουφέκι». Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνει επίσης εξουσία. Η Κιμ Τζου Ε έχει συχνά αποκαλεστεί «αγαπημένη» ή «σεβαστή» κόρη του ηγέτη.

Το 2024, η επίσημη εφημερίδα της Βόρειας Κορέας, Rodong Sinmun , αναφέρθηκε σε αυτήν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως «μεγάλα πρόσωπα καθοδήγησης», τοποθετώντας την σε μια κατηγορία που συνδέεται με την άρχουσα γενεαλογία και την ηγεσία. Έχει επίσης εμφανιστεί μόνη της δίπλα στον πατέρα της σε επίσημες φωτογραφίες. Αυτό, είπε ο Τζονγκ ενισχύει την εντύπωση ότι κατέχει μια θέση διαφορετική από άλλα μέλη της άρχουσας οικογένειας.

Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ , η οποία έχει γίνει γνωστή για τις επιθέσεις της κατά της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, αντίθετα, εμφανίζεται συνήθως σε ρόλο που θυμίζει περισσότερο βοηθό, κουβαλώντας έναν φάκελο ή στέκεται δίπλα στον αδελφό της. Οι αναλυτές θεωρούν απίθανο να αποτελέσει σοβαρή υποψήφια για την εξουσία, εκτός αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν πεθάνει νέος.

Το φύλο της Κιμ Τζου Ε πάντως θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση. «Η συμβατική άποψη - ότι η Βόρεια Κορέα είναι μια πολύ παραδοσιακή, κομφουκιανική κοινωνία - μας λέει ότι η Βόρεια Κορέα δεν είναι έτοιμη για μια γυναίκα ηγέτιδα», δήλωσε ο Lee του Stimson Center. Ωστόσο, «πρέπει να θυμόμαστε ότι και η Βόρεια Κορέα αλλάζει, όπως κάθε άλλη κοινωνία... [και το καθεστώς] διαθέτει έναν ισχυρό, καθιερωμένο μηχανισμό προπαγάνδας για να προετοιμάσει το κοινό για μια γυναίκα ηγέτιδα», πρόσθεσε.

Η κορεατική ιστορία δεν στερείται γυναικείων ηγετών. Το CSIS αναφέρεται στη βασίλισσα Μιν, η οποία κυβέρνησε de facto το βασίλειο των Τζοσέον στο τέλος του 19ου αιώνα, ενώ ο σύζυγός της Γκοτζόνγκ καθόταν στο θρόνο. Και, πιο πρόσφατα, η Νότια Κορέα είχε μια γυναίκα πρόεδρο, την Παρκ Γκέουν-χιε - κόρη και η ίδια ενός πρώην προέδρου. «Όλοι οι εξέχοντες [γύρω από τον Κιμ] αυτή τη στιγμή είναι γυναίκες — η υπουργός Εξωτερικών, η σύζυγος, η αδερφή [Κιμ Γιο Γιονγκ], η κόρη.

Δεν νομίζω ότι οφείλεται στο ότι είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των γυναικών», είπε ο Τσα. «Αν υπήρχε ένας νεαρός άνδρας σε αυτή την ομάδα, όλοι θα επικεντρώνονταν σε αυτόν. Αλλά το γεγονός ότι είναι όλες γυναίκες πιθανότατα τον κάνει να νιώθει ασφαλής ότι κανείς δεν θα τις δει ως απειλή γι' αυτόν». Για ορισμένους παρατηρητές, η έλλειψη επίσημου τίτλου για την κόρη του Κιμ απαιτεί προσοχή στην αφήγηση της διαδοχής. Για τον Lee Woo-young του Πανεπιστημίου Kyungnam της Νότιας Κορέας, το μόνο πράγμα που μπορεί να εξαχθεί πραγματικά είναι ότι ο Kιμ Γιονγκ Ουν είναι ένας «ddal-babo» - ένας τρελός για την κόρη πατέρας. «Για να έχει πιο σαφή μηνύματα, θα πρέπει να έχει μια θέση», πρόσθεσε.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έλαβε επίσημο τίτλο — «Νέος Στρατηγός» — στην κρατική προπαγάνδα μόνο από το 2009. Δεν είχε υπηρετήσει ποτέ στον στρατό και διορίστηκε επίσημα στρατηγός το 2010. Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε μόλις ένα χρόνο αργότερα και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε στην εξουσία. Προς το παρόν, η ασάφεια σχετικά με τους τίτλους μπορεί επίσης να αποδειχθεί το ζήτημα. «Δεν θα έχουμε ποτέ μια οριστική απόφαση. Μόλις το ανακοινώσει αυτό θα έχει δρομολογηθεί η αποχώρησή του», είπε ο Τσα.

Διαβάστε επίσης