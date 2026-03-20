Bόρεια Κορέα: Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν οδηγεί τανκ - Οι συμβολικές φωτογραφίες

Η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε να οδηγεί ένα άρμα μάχης του στρατού με τον πατέρα της να κάθεται πίσω της, σε φωτογραφίες που μεταδόθηκαν σήμερα (20/3) από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, με τους αναλυτές να υπονοούν ότι μπορεί να εκπαιδεύεται για να τον διαδεχθεί.

Η κόρη του Κιμ, γνωστή ως Τζου Άε η οποία πιστεύεται ότι είναι περίπου 13 ετών, κάνει ολοένα και συχνότερες δημόσιες εμφανίσεις με τον πατέρα της τους τελευταίους μήνες. Στις τελευταίες φωτογραφίες, φαίνεται να κοιτάζει από τη θέση του οδηγού με μια έκφραση έντονης εστίασης και τα μαλλιά της να ανεμίζουν, ενώ ο πατέρας της χαμογελαστός ακουμπάει στον πυργίσκο και τρεις ένστολοι στρατιωτικοί κάθονται στο κύτος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εθεάθη σε ένα πεδίο βολής να σημαδεύει με ένα τουφέκι και σε ξεχωριστή περίπτωση φωτογραφήθηκε να ρίχνει με ένα πιστόλι.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Πιονγιάνγκ για το όνομα ή την ηλικία της. Ο Κιμ επέβλεψε την Πέμπτη άσκηση ενός νέου τύπου άρματος μάχης, το οποίο επέδειξε ανώτερες επιθετικές και αμυντικές ικανότητες εναντίον drones και αντιαρματικών πυραύλων, σύμφωνα με την έκθεση του KCNA.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κιμ έχει επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό των συμβατικών όπλων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών πυραύλων, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οπλοστασίου που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα.