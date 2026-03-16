Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολουθεί μαζί με την κόρη του εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων -Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα ιδιαίτερο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες που δείχνει τον ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να παρακολουθεί παρέα με την κόρη του, που θεωρείται διάδοχός του, την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας (KCNA), μετέδωσε πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε το Σάββατο την άσκηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα εκτοξευτές πυραύλων εξαιρετικής ακρίβειας διαμέτρου 600 χιλιοστών, στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας.

JUST IN: ?? North Korea's Kim Jong Un observes rocket launch systems test with his daughter. pic.twitter.com/wFJGL5voT6 — BRICS News (@BRICSinfo) March 15, 2026

While his ally Iran gets bombed, North Korea's Kim Jong Un watched a live-fire MLRS drill...



...with his teenage daughter!pic.twitter.com/u6WU4OoOdp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2026

Την ίδια ώρα ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας προς την ανατολική θάλασσα με το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας να κάνει λόγο για πρόκληση που παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες απαγορεύουν οποιαδήποτε βαλλιστική δραστηριότητα από τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι η άσκηση θα προκαλέσει ανησυχία στους εχθρούς εντός της εμβέλειας των 420 χιλιομέτρων και θα τους δώσει «μια βαθιά κατανόηση της καταστροφικής δύναμης των τακτικών πυρηνικών όπλων».

«Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου εντός της εμβέλειας κρούσης του δεν θα επιβιώσει ποτέ», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA.