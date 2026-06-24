Θεσσαλονίκη: Κλειστός για δυο ημέρες ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover

Ποιες ημέρες θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για δυο ημέρες ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 23:00 της Παρασκευής 26/6 έως και 48 ώρες θα αποκλειστεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 λόγω εργασιών για το Flyover.
  • Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, ενώ στο ρεύμα προς ανατολικά θα κατευθύνεται μέσω της οδού Φωκά προς το κέντρο της πόλης.
  • Το Σάββατο 27/6 από τις 05:00 θα αποκλειστεί και η αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος, με εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.
  • Από το Σάββατο έως την Κυριακή απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό μεταξύ των κόμβων Κ
  • 16 και Κ
  • 13.
  • Από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 18:00 της Κυριακής δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση σε συγκεκριμένα τμήματα των οδών Κατσιμίδη, Γ’ Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμύνης.
Snapshot powered by AI

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (26/6), λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover, που επιβάλλουν τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Στο ρεύμα προς τα δυτικά η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων με επανείσοδο στην Περιφερειακή μετά τον κόμβο. Αντιστοίχως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, από όπου οι οδηγοί θα κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (26/06/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας - Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Το Σάββατο (27/06/2026) και περί ώρα 05:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος. Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Επισημαίνεται ότι από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 του Σαββάτου (27-06-2026) και από ώρα 10:00 έως ώρα 22:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).

Από ώρα 18:00΄ της Παρασκευής (26-06-2026) έως ώρα 18:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

  • Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.
  • Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.
  • Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον κόκκινο ουρανό στην Ρωσία - Θύμιζε ταινία τρόμου, λένε αυτόπτες μάρτυρες - Βίντεο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Τρόμος για ιδιοκτήτρια- Διαρρήκτες πήδηξαν τη μάντρα και την ψέκασαν με σπρέι

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε την ιδιότητα του τρισεκατομμυριούχου ο Έλον Μασκ μετά από μόλις δύο εβδομάδες

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

23:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς» - Τι είπε για την αποχώρηση Κοκοτσάκη

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: Διευκρινίσεις μετά την αναφορά για τους «κερατάδες» - Ποιους εννοούσε

22:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Oι Μεξικανοί δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήρια και διασκεδάζουν στους δρόμους

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για δυο ημέρες ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο καύσωνας σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά - Μειώθηκε και η παραγωγή γάλακτος

22:28LIFESTYLE

Η 52χρονη Κέιτ Μος απέδειξε ότι παράμενει super model, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου

22:10ΕΛΛΑΔΑ

«Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»: Ποιοι βρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών για Μονή Σινά και εξελίξεις στη Λιβύη

22:01LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Μία ώρα κοιμόμουν και 23 έπινα»

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη - Νομοσχέδιο: Νομοθετικές βελτιώσεις κατέθεσε ο Πετραλιάς

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Φαρκαδόνα: Χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την περιοχή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Λήξη στις απεργίες πείνας έπειτα από ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - Ζητά διάλογο

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

18:47LIFESTYLE

Οριστικό τέλος για το «Buongiorno» του MEGA και τη Φαίη Σκορδά

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στη Βάρκιζα: Ύποπτοι απάτης τράκαραν και παράτησαν όχημα γεμάτo χρήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι - Απομακρύνθηκαν πολίτες από πολυκατοικίες

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Denisa Baránková

22:01LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Μία ώρα κοιμόμουν και 23 έπινα»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Κερατέα

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την ενοχλούσε που ο 43χρονος άφηνε πατημασιές στους τοίχους», λέει η σπιτονοικοκυρά της 43χρονης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ