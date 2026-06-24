Θεσσαλονίκη: Κλειστός για δυο ημέρες ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover

Snapshot Από τις 23:00 της Παρασκευής 26/6 έως και 48 ώρες θα αποκλειστεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 λόγω εργασιών για το Flyover.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, ενώ στο ρεύμα προς ανατολικά θα κατευθύνεται μέσω της οδού Φωκά προς το κέντρο της πόλης.

Το Σάββατο 27/6 από τις 05:00 θα αποκλειστεί και η αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος, με εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Από το Σάββατο έως την Κυριακή απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό μεταξύ των κόμβων Κ

16 και Κ

13.

Από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 18:00 της Κυριακής δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση σε συγκεκριμένα τμήματα των οδών Κατσιμίδη, Γ’ Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμύνης. Snapshot powered by AI

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (26/6), λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover, που επιβάλλουν τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Στο ρεύμα προς τα δυτικά η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων με επανείσοδο στην Περιφερειακή μετά τον κόμβο. Αντιστοίχως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, από όπου οι οδηγοί θα κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (26/06/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας - Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Το Σάββατο (27/06/2026) και περί ώρα 05:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος. Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Επισημαίνεται ότι από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 του Σαββάτου (27-06-2026) και από ώρα 10:00 έως ώρα 22:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).

Από ώρα 18:00΄ της Παρασκευής (26-06-2026) έως ώρα 18:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

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